ГОРНЯК22 27.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле за 57,6 млн рублей построят крупнейший в Сибири центр единоборств

Горняк22
15 часов Ago

Между администрацией Барнаула и ООО «Атлант» заключено первое в городе концессионное соглашение в социальной сфере.

ФОК смешанных единоборств на ул. Взлетной, 2в. www.duma-barnaul.ru

В рамках соглашения планируется создание физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК).

Подписи под соглашением поставили заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина и директор ООО «Атлант», сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев.

Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе (СФО), входящим в ТОР-5 самых больших центров ММА в России.

Площадь и завершение работ

Общая площадь центра составит более 1000 кв. м, удобные раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения.

Услугами спорткомплекса смогут воспользоваться порядка 70 тыс. человек. В спорткомплексе смогут бесплатно заниматься группы, организованные муниципалитетом.

Работы по созданию спорткомплекса планируется завершить в начале 2022 года.

Проект

Общий объем инвестиций в проект ФОКа составит 57,6 млн рублей. Срок соглашения — 15 лет. Объект будет находиться в муниципальной собственности.

Локация

Ранее altapress.ru писал, что ФОК построят в Индустриальном районе Барнаула, на пустыре на ул. Взлетной, 2в. Это будет двухэтажный спорткомплекс.

В строительство вложится как муниципалитет, так и частный инвестор. Частник в дальнейшем и будет его содержать — такие условия стороны намерены прописать в концессионном соглашении с муниципалитетом.

Алтапресс

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