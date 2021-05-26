ГОРНЯК22 27.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Увольняется главврач Диагностического центра Алтайского края

Горняк22
15 часов Ago

Главный врач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении, сообщают «Вести Алтай».

Диагностический центр Алтайского края. https://www.instagram.com/dcak22/

31 мая она отработает последний рабочий день, подтверждают в минздраве региона. О причинах увольнения не сообщают.

Оксана Лексенкова занимала должность руководителя Диагностического центра с марта 2019 года. В Барнаул она приехала из Красноярска.

Прежний главврач Владимир Захаров написал заявление об увольнении в апреле 2018 года, пробыв на этом посту всего около полутора лет.

Ранее стало известно, что глава краевого минтранса Александр Дементьев подал в отставку.

Алтапресс

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