Алтапресс: Чиновникам Барнаула запретят получать медали без разрешения мэра

Дума Барнаула рассмотрит изменения в федеральный закон о муниципальной службе, которые запрещают госслужащим получать награды от иностранных государств, партий и общественных организаций без разрешения главы города.

Глава Барнаула Вячеслав Франк. barnaul.org

Чтобы получить награду, чиновник должен будет обратиться к своему кадровику и написать соответствующее ходатайство, разобрался «Политсибру».

Ходатайство должен одобрить также и еще один руководитель в зависимости от конкретной должности.

Например, прошение от сотрудника администрации района согласовывает ее глава, обращение от главы Счетной палаты одобряет спикер Гордумы.

Об отказе от награды чиновник также должен уведомить главу города.

Для служащих регионального уровня подобные ограничения действуют уже давно. Отсутствие согласования со стороны губернатора Алтайского края Виктора Томенко помешало министру здравоохранения края Дмитрию Попову получить медаль от профсоюза.

Алтапресс