ГОРНЯК22 27.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В крупном медицинском центре Барнаула открыли новые операционные за 120 миллионов

Горняк22
15 часов Ago

Федеральный центр травматологии и ортопедии в Барнауле отметил день рождения презентацией новых операционных. Их запустили еще в прошлом году, но показать широкой публике не могли из-за ковида.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Анна Зайкова.

Это современные немецкие операционные, которые оснащены всем для хирургов ортопедо-травматологического и нейрохирургического профилей — съемные операционные столешницы, силовое и электрохирургическое оборудование, система подачи газов.

Все помещение управляется с помощью монитора, можно полностью настроить микроклимат прямо во время операции — температуру и влажность .

Это федеральная собственность. Две новых операционных обошлись в 10 млн рублей. Теперь вместо пяти операционных в центре их семь. Через каждую из них в день проходит до 10 пациентов. Интервал между операциями составляет всего 15−20 минут.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования работает в Барнауле девять лет. Это один из трех специализированных клиник высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» и «нейрохирургия», построенных по нацпроекту «Здоровье» в 2012 году.

За девять лет работы здесь пролечились 55 620 пациентов, в том числе 35 869 жителей Алтайского края. Врачи провели 49 322 операции.

В центр приезжают пациенты из 53 регионов России.

Алтапресс

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