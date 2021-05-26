Алтапресс: Главврач Диагностического центра Алтайского края попыталась засекретить свое увольнение

31 мая главный врач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова уходит в отставку, по мнению источников, в связи с возможным интересом силовиков.

Краевой Диагностический центр. Анна Зайкова

Об увольнении Лексенковой стало известно 25 мая. Источники «Банкфакса» сообщали об отставке еще раньше — журналисты издания пытались подтвердить или опровергнуть эти сведения в органах власти и в самом центре.

В региональном минздраве заявили, что Лексенкова подала заявление по собственному желанию 17 или 18 мая.

В ответе, который прислали в редакцию 20 мая за подписью главврача ДЦАК, на запрос журналистов фактически был отказ в предоставлении информации.

Оксана Лексенкова. Скриншот интервью телеканала katun24.ru

Оксана Лексенкова считает, что по закону имеет «иные» основания для отказа: работодатель, по ее мнению, не в праве разглашать персональные данные работника (то есть ее самой) без его письменного согласия.

Отмечается, что в тексте главврача спрашивали, подавала ли она заявление об увольнении, кто будет исполнять обязанности в случае, если это так, и в какие сроки планируется решить вопрос о назначении нового руководителя.

Никаких персональных данных «Банкфакс» не запрашивал.

Инсайдеры не исключают, что закрытость инфополитики может быть связана с предположительным интересом правоохранителей.

«По существующим предположениям, под прицел силовиков могли попасть закупки для нужд учреждения. Это в том числе могло бы объяснить отказы в предоставлении информации, а также попытку провести увольнение максимально „тихо“», — пишет издание.

Скандалы

Вспомним, что 2020 год был богат на скандалы в стенках Диагностического центра.

В начале марта в ДЦАК отказались покупать Toyota Camry после расследования ОНФ.

Общественники сочли, что Toyota Camry вряд ли будут использовать для оказания медицинской помощи и «организация закупочной процедуры похожа на попытку избежать ограничений по стоимости автомобиля».

В июне сотрудники Центра массово вышли на площадку перед учреждением, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза по сравнению с докоронавирусными временами.

Медики перед Диагностическим центром Алтайского края 11 июня 2020 года. Altapress.ru

В первую очередь вышли медики отделения ультразвуковой диагностики, которое возглавлял Андрей Рожанский. Позже он уволился и теперь трудится рядовым специалистом.

Доктор утверждает, что его никто к этому не принуждал.

Кто такая Оксана Лексенкова

Оксана Лексенкова занимала должность руководителя Диагностического центра с марта 2019 года. В Барнаул она приехала из Красноярска. Оттуда же родом и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

В 1996 году она окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, а затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению «педиатрия», потом получила диплом «экономиста-менеджера» Новосибирского государственного медицинского университета.

Работала врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице в Красноярске.

С 2006 года была заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра «РУСАЛ», с 2010 года — заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае, а также занимала пост главного внештатного специалиста по ультразвуковой диагностике министерства здравоохранения Красноярского края.

Алтапресс