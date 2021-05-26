Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Компания «Спецобслуживание-Центральное», предыдущий мусорный регоператор Бийской зоны, требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора. Пытаясь приостановить через суд заключение соглашения со своим «сменщиком», представитель компании предрекал — в случае своей победы в арбитраже — наступление здесь мусорного коллапса.

Мусор. Хранение. Altapress.ru

Старые оппоненты

24 мая «на трудовую вахту» в Бийской зоне заступил новый регоператор. По итогам конкурса этот статус получила фирма «Спецобслуживание Плюс» — арендатор местного полигона и главный оппонент своего предшественника — компании «Спецобслуживание-Центральное».

Отношения этих двух фирм не заладились с первых тактов реформы. В ноябре 2019-го конфликт между ними довел Бийск до ЧС: власти объявили его в границах нескольких улиц, где скопились «монбланы» мусора.

История дошла до самого верха. Тогдашний премьер-министр страны Дмитрий Медведев в ходе визита на Алтай удивился: «Вы чего там, с мусором разобраться не можете»?

Одна из контейнерных площадок в Бийске. «Инцидент Бийск».

Отходы с заваленных площадок тогда вывезла третья фирма — «Спецтранс», оперативно нанятая мэрией Бийска, а в конфликте сторон разбиралась прокуратура. И вот теперь нам предстоит стать свидетелями другой грани конфликта.

Предложил дешевле

Исторически первый регоператор в Бийской зоне получил этот статус 23 мая 2018 года. Причем этот факт тоже оспаривался в суде. Иск тогда подала фирма «Уют плюс» — на тот момент она считала себя собственником все того же полигона. Но арбитраж не нашел оснований отменять результаты.

Соглашение с регоператором власти заключили на три года, поэтому весной 2021-го минстрой края объявил новый конкурс по выбору регоператора. Он состоялся.

Конверт опубликовано на yapokupayu.ru

Арендатор полигона предложил за свои услуги намного (на 430 млн рублей) меньше, чем действовавший регоператор. И в итоге признан победителем.

Протокол об этом конкурсная комиссия подписала 11 мая, следует из опубликованной на сайте torgi.gov.ru документации. В тот же день «отставленный» регоператор подал иск в арбитраж, ответчик — организатор конкурса министерство строительства и ЖКХ края.

Новый регоператор привлечен к делу третьим лицом: в процессе он участвует, но требований не предъявляет. А экс-регоператор, вложивший в свой бизнес крупные суммы, оспаривает его победу.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru

Претензии к процедуре

Главные претензии экс-регоператора — к процедуре конкурса. Он, в частности, утверждает: его соперник подал в минстрой конверт с документами позже «дедлайна» — непосредственно перед вскрытием 13 апреля.

Одновременно с иском экс-регоператор требовал в суде ввести обеспечительные меры: запретить министерству заключать соглашение с новым регоператором до решения по делу.

Экс-регоператор полагал: если заключить его сейчас, то в случае его победы в суде жителям зоны нанесут ущерб. Ведь новый регоператор к тому времени уже проведет свой конкурс по выбору перевозчиков, и его результаты придется отменить.

Свалка мусора. Бийск. vk.com/incident22.

«В результате неоднократной смены регионального оператора высока вероятность приостановления оказания услуг по обращению с ТКО, что приведет к неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории Бийской зоны в целом, „мусорному коллапсу“, к угрозе причинения вреда окружающей среде», — заявил на суде представитель экс-регоператора.

Надеются на конструктив

Но судей эта апокалиптическая картина не убедила — они сочли ее предположением и не нашли оснований наложить запрет на заключение соглашения. Следующее заседание арбитража назначено на 31 мая.

Вывоз мусора. eco-komplex22.ru

Соглашение же с новой компанией «Спецобслуживание Плюс» минстрой подписал 12 мая, 24 мая она приступила к работе, сообщила пресс-служба ведомства. Документ с ней заключен уже на девять лет.

«Надеемся, что работа будет выстроена конструктивно», — прокомментировал представитель Бийска на страничке «Инцидент Бийск» в соцсети «ВКонтакте».

Зоны вывоза мусора в Алтайском крае. eco-komplex22.ru

В Барнауле без эксцессов

Ранее altapress.ru сообщал о выборе нового регоператора Барнаульской зоны: вместо «Эко-комплекса» за организацию работы с ТКО здесь будет отвечать «Экосоюз», к работе он приступит 2 июня.

«Эко-Комплекс» итоги конкурса не только не оспаривает, но и обещает оказать новичку поддержку и призывает своих клиентов заключать с ним договора, указано на его сайте.

В настоящий момент объявлены еще три конкурса — по Алейской, Заринской и Слагородской зонам, их итоги подведут после 9−11 июня. В первых двух регоператором является бывший бийский — «Спецобслуживание-Центральное».

В Бийске не вывозят мусор. vk.com/incident22.

Кто виноват в мусорном ЧС в Бийске?

В 2020 году две судебные инстанции признали: к ситуации в ноябре 2019 года привели незаконные действия обеих компаний — и регоператора, и полигона. Первый не организовал качественный вывоз мусора, второй сократил прием мусоровозов с 40 до 20 в день. Подробности дела — здесь.

Но регоператор того периода наказан за это не был. Хотя Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора провело административное расследование ситуации и попыталось привлечь его к ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации отходов).

Но регоператор оспорил постановление ведомства в суде и суд признал его незаконным. Решение вступило в силу. Кстати, санкция по этой статье серьезная — до 250 тыс. рублей для юрлица или приостановка работы на 90 дней.

Алтапресс