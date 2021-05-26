Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

23 мая завершились первые для Алтайского края официальные международные соревнования по гребле, которые стали колоссальной проверкой для региона и шансом громко заявить о себе. Пусть не без проблем, но справиться с этим удалось. За четыре дня на канале побывали тысячи зрителей, а сотни спортсменов со всего мира теперь знают, что есть в Сибири такой город Барнаул. Чем запомнился и что оставил после себя этап Кубка мира по гребле, читайте в материале altapress.ru.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Кто поедет на олимпиаду

Сразу скажем: Барнаул принимал сразу два важных соревнования — это олимпийская квалификация и непосредственно этап Кубка мира.

На Алтае разыгрывали шесть путевок на Игры в Токио, которые стартуют уже в августе.

Российская сборная планировала взять из них три: Наталья Подольская (байдарка-одиночка на дистанции 200 м), Светлана Черниговская (байдарка-одиночка на дистанции 500 м), Илья Штоколов (каноэ-одиночка на дистанции 1000 м) вышли в финалы своих дисциплин, но справиться с задачей смог только один спортсмен.

Наталья Подольская в упорной борьбе опередила соперниц из Словакии и Канады. После заезда девушка призналась, что вырваться вперед с первых метров дистанции — было ее главной установкой.

«Перед финальным стартом ветер усилился, он менялся постоянно, каждую минуту: то встречный, то попутный. Но мы уже на это не смотрели — умеем и против ветра ходить. Конечно, по ветру было бы легче. Во время предварительных заездов так резко похолодало, было немного непривычно. Думаю, для южных людей было еще непривычнее», — поделилась впечатлениями спортсменка.

В шаге от олимпийской путевки был Илья Штоколов. Он всю дистанцию выигрывал и лишь на последних метрах его сумел опередить Сергей Тарновский из Молдавии. Илья настолько выложился на длинной тысячеметровой гонке, что на финише упал в воду, на берегу привести его в чувства смогли медики.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Светлана Чернигорская в своем финале стала только третьей.

Несмотря на то, что выполнить задачу максимум на олимпийской квалификации в Барнауле гребцам не удалось, путевок у нашей страны более, чем достаточно — 16 из 18 возможных. Но надо помнить, что завоеванные путевки не именные — это значит, что внутренний отбор на олимпиаду спортсменам еще предстоит пройти.

Впереди их еще ждут чемпионаты России и Европы по гребле.

Гребная статистика

Более 300 спортсменов из 57 стран мира четырех континентов побывали в Барнауле. Не смогли приехать только гости из Австралии, причиной стали ковидные ограничения, закрытые границы и подготовка к Олимпиаде, на которой решили сосредоточиться местные спортсмены.

Кто больше всех выиграл медалей

24 комплекта медалей разыграли на этапе Кубка мира в Барнауле. Фаворитов особо никто не выделял. Да, есть признанные гранды гребного спорта в Великобритании, Португалии, Франции, на Кубе, но тем и хорош этот спорт, что на дистанции может многое измениться.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

В итоге семь золотых медалей завоевали кубинские гребцы, по три — Австрия и Германия. У России золотая медаль только одна, а еще пять бронзовых.

Сергей Мадригаль Торрес для кубинской гребли — человек легендарный, в сборной своей страны он с 2005 года. Участник двух летних Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира приехал в Барнаул в ранге одного из фаворитов. Но коронная дистанция в каноэ-двойке на 500 метров не поддалась.

Вместе со своим напарником Торрес вышел на 1 тыс. метров и уверенно победил пару из Германии, которая считается законодательницей мод в данной дисциплине.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Тысяча метров в гребле, что в легкой атлетике марафон — дистанция сложная и коварная, требующая четкой тактики, выдержки и стабильного темпа. Со всем этим кубинцы справились на отлично.

После заезда с улыбкой и добродушием Торрес объяснил, что решил пройти дистанцию, как говорится, на раслабоне. И вуаля — долгожданная победа. «Соревнования нам понравились. Теперь увидимся на Олимпиаде», — рассказал он.

Сергей Тарновский — молодой, талантливый и одновременно скандальный гребец из Молдавии — тоже приехал в Барнаул. Для него наш этап Кубка мира — долгожданное соревнование после четырехлетнего перерыва. В 2017 году из-за провала допинг-теста ICF дисквалифицировало Тарновского.

Вернулся на мировую арену он феерично. На Алтае сначала выиграл для своей страны олимпийскую лицензию, серебро в каноэ-двойке вместе с братом Олегом, а затем золото в каноэ-одиночке на 500 метрах. И почти совершил чудо в миксте.

Надо сказать, что дисциплина, где в лодке одновременно гребут мужчина и женщина, становится все популярнее. Эксперты говорят, что еще чуть-чуть и она станет частью олимпийской программы. В Барнауле было все еще интереснее: Сергей Тарновский вышел на дистанцию не с партнершей по своей сборной, а с гребчихой Марией Маллиярд из Чили.

Международный тандем только на последних метрах уступил лидерство паре из Германии.

Ванесса Тот из Хорватии Барнаул запомнит на всю жизнь. Так уж получилось, что первый этап Кубка мира в венгерском Сегеде для нее сложился неудачно. Ее подруга по команде Анамария Говорчинович первой в истории Хорватии добыла для страны билет на олимпийские соревнования, Ванесса сделать это не смогла. Пришлось лететь в Россию. Как оказалось, не зря.

«В Барнауле у меня была одна из лучших гонок в жизни», — после победного заезда в олимпийской квалификации призналась спортсменка.

В последний день соревнований Тот вновь была неудержима. На этот раз каноистке покорилось золото этапа Кубка мира на дистанции 500 метров. Теперь домой она возвращается героиней.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Природные неожиданности

Все четыре дня погода жестко испытывала иностранных спортсменов то жутким холодом, то дождями, то пронизывающим ветром. 23 мая, в заключительный соревновательный день, большая часть заездов прошла в палящий зной. Вот так все переменчиво в Сибири!

Увы, не удалось разыграть медали по одной дисциплине — среди мужчин-каноистов на 5 тыс. метров. Жуткий ливень накрывший гребной канал вынудил организаторов остановить гонку. Возобновлять ее из-за грома и молний было опасно. Такого в истории мировой гребли старожилы не припоминают.

Что сделали для зрителей

Три года назад, когда Барнаул принимал коммерческие соревнования «Кубок чемпионов», стало понятно, что канал для большого количества зрителей приспособлен плохо. Мест не хватало, люди сидели прямо на земле, с транспортом вообще был ужас — не уедешь.

Все эти ошибки организаторы постарались учесть.

Противоположный берег гребного канала теперь не узнать. Есть нормальные трибуны, прогулочная набережная.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Доставка зрителей, что автобусами, что на электричке, была как часы — все вовремя. Конечно, 30 минут езды через Новый мост утомляет, но и это можно потерпеть.

Чтобы болельщики могли комфортно и интересно провести на гребном целый день, здесь было много всего: еда — шашлыки, бургеры, шаурма — и разнообразный досуг. Получилось по аналогии с торговым центром: пришел, сдал ребенка в детский лабиринт и можешь заниматься своими делами. Так, в принципе, и задумывалось.

Организаторы изначально предполагали, что за четыре дня соревнований канал могут посетить около 17−18 тыс. зрителей — это по максимуму. Зрительский ажиотаж последнего дня, видимо, превзошел все ожидания.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Судя по всему, такого огромного количества зрителей, как в Барнауле, мировая гребля увидит не скоро. Чемпионат Европы в немецком городе Дуйсбург, скорее всего, в начале июля пройдет в условиях ковидных ограничений посещаемости. Да и на Олимпиаду не пустят даже самих японцев. По Чемпионату мира в Дании тоже ясности нет.

Так что полные трибуны барнаульского канала и небывалую поддержку зрителей гребцы запомнят надолго.

«Это какое-то сумасшествие в самом положительном смысле слова. Барнаул — это второе после Сегеда место по количеству болельщиков. В Венгрии, как вы знаете, гребля на байдарках и каноэ — национальный вид спорта, так что увиденное здесь впечатляет. В мире не много водных стадионов, где так болеют, тем более, в любую погоду», — в заключительный день соревнований рассказал вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Кто неожиданно стал звездой

О скандальной истории с Тиной Канделаки писали уже не раз — повторяться не будем. Из-за возникшего непонимания прямых трансляций барнаульского этапа Кубка мира на федеральном канале «Матч ТВ» не было, как и ни слова в выпусках новостей. Жаль, что такие статусные соревнования страна толком не увидела.

Не приехал в Барнаул и Дмитрий Губерниев, который должен был стать главным хэдлайнером и комментатором основных заездов. Но, как говорится, нет худа без добра. Отказ спортивного шоумена подтолкнула к микрофону известного в прошлом гребца Андрея Крайтора. И он справился.

В первый день от неожиданно навалившихся комментаторских хлопот Андрей немного терялся, путал страны, сбивался и явно был взволнован. Но потом освоился и раскрылся с новой стороны. Он подбадривал спортсменов, поднимал «волну» и говорил о гребле с позиции профессионала, а это всегда интересно. В Instagram Андрей признался, что работа комментатора ему понравилась. «Может и повторю», — рассказал он.

Что будет дальше

Еще на Кубке Чемпионов председатель Алтайской Федерации по гребле на байдарках и каноэ Юрий Шамков признался, что мечтает о том, чтобы Барнаул стал мировым центром этого вида спорта. Сказано — сделано. «Мечты сбываются не только в Газпроме», — добавил он уже во время открытия Кубка мира.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле. Дмитрий Лямзин

Учитывая, что уровень организации ICF оценило высоко, шансы принять еще более статусные соревнования у Алтайского края есть. Как минимум отличная спортивная база и опыт у нас уже есть.

Алтапресс