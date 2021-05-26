Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. За 2020 год количество индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 3500 человек. Что это было — чистка налогового реестра или капитуляция перед коронакризисом? Скорее всего и то, и другое. В любом случае темпы сокращения малого и бизнеса в регионе выглядят тревожно. Как изменить ситуацию, обсуждали чиновники и бизнесмены 21 мая на форсайт-сессии в ИД «Алтапресс».

21 мая 2021 года в ИД "Алтапресс" состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Как возникла идея

Обсуждение сценариев будущего предпринимательства, а именно такое видение и должна была дать форсайт-сессия, возникла не на пустом месте.

В крае уже несколько дней идет VII Конгресс предпринимательских объединений. На 28 мая назначено итоговое пленарное заседание с участием губернатора Виктора Томенко — глава региона ждет от бизнеса не только острых критических замечаний, но и рациональных мыслей по существу вопроса. Все идеи и предложения, собранные на различных площадках конгресса, будут озвучены на пленарке.

Виктор Томенко посетил завод «Рикон» в селе Зимари Анна Зайкова

Именно поэтому Алтайский союз предпринимателей и altapress.ru предложили профильному краевому управлению провести в рамках конгресса форсайт-сессию, чтобы с помощью усиленного мозгового штурма разработать комплекс инициатив для исполнительной и законодательной власти.

Причем все эти предложения не должны «уйти в песок». Дело в том, что в настоящее время чиновники заняты согласованием и принятием Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. В проекте, который сейчас проходит согласование в Министерстве экономического развития РФ, есть специальный раздел «Малое и среднее предпринимательство».

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Но стратегия — это всего лишь декларация о намерениях, список желаний, если хотите. А вот ее реализация с конкретным финансированием всегда закладывается в ведомственные программы. И здесь предложения бизнеса были бы очень кстати, признался Александр Евстигнеев, руководитель краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Что записано в Стратегии

Кстати, действительно — что? Навеоняка подавляющее большинство представителей малого и среднего бизнеса об этом не знают, так как вряд ли открывали документ, точнее его раздел 3.2.4. На самом деле там есть любопытные мысли.

Если коротко, то в крае насчитывается сегодня 79 тыс. хозяйствующих субъектов предпринимательства. В этой сфере занято около 270 тыс. человек. Основные отраслевые направления — общепит, торговля, гостиничный бизнес, сельское хозяйство, различные услуги.

Вклад именно сектора МСП в валовый региональный продукт в Стратегии не обозначен. Вероятно, по той причине, что малый бизнес плохо дружит с официальным статистическим учетом.

Но текущие ключевые проблемы сектора в Стратегии обозначены: постепенное снижение количества занятых в МСП (с 26% до 25,2%), низкая заработная плата (в среднем в 2018 году — 15,6 тыс. рублей на малых предприятиях и 24,1 тыс. рублей — на средних), недостаточная ресурсная база, слабое развитие кооперации внутри сектора МСП, серьезные межмуниципальные различия условий ведения бизнеса, снижение объемов финансирования муниципальных программ по развитию предпринимательства.

Главная стратегическая цель до 2035 года зафиксирована в проекте документа так — «Сохранение сбалансированности отраслевой структуры экономики Алтайского края и повышение ее инновационности, а также обеспечение стабильно высокого уровня занятости и роста качества жизни населения региона».

По правде говоря, в отношении малого бизнеса — это очень размытая формулировка.

Как работали форсайтщики

В приглашенные экспертные группы (всего — около 40 человек) входили руководители самых различных предпринимательских объединений, представители производственного бизнеса и услуг, ученые, а также депутаты и чиновники, отвечающие как за развитие, так и за защиту предпринимателей.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Все участники форсайт-сессии были разделены на 4 экспертные группы — «Торговля и услуги» (ее возглавил президент АлтТПП Борис Чесноков), «Производство» (председатель координационного совета предпринимателей в Барнауле Юрий Ряполов), «Нормативно-правовое регулирование» (Александр Евстигнеев и бизнес-омбудсмен Андрей Осипов) и «Инвестиции» (председатель правления АСП Юрий Фриц).

В течение часа группы вырабатывали самые различные инициативы, которые хотели бы донести до федеральных и региональных органов власти. Споры были очень серьезными, горячими, но с точки зрения результата — эффективными.

Потому что итоговая резолюция участников форсайт-сессии содержит конкретные предложения. Сам текст резолюции занимает несколько страниц.

Ниже — очень сжатая суть документа.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Что предлагается сделать

Налоги и тарифы. Необходимо в крае вернуться к вопросу снижения УСН с 6% до 3%. На федеральном уровне добиваться выравнивания тарифов естественных монополий, прежде всего — энергетиков. Разобраться с кадастровой оценкой земли — изменить подходы к ее оценке.

Регулирование. Вести политику постепенного упрощения административного регулирования. Добиваться единообразия применения норм и правил, а также штрафов контролирующими и проверяющими органами, уменьшить неналоговую нагрузку на предпринимателей.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Кадры. Синхронизировать образовательную систему Алтайского края с потребностями экономики региона. Развивать и поддерживать школы бизнеса. Провести реновацию губернаторской программы подготовки управленческих кадров.

Конкуренция. Помочь местным производителям получить доступ к ритейлу, обращениями в ФАС ограничить долю присутствия сетевого ритейла в сельской местности до 50%. Разработать и внедрить комплекс стимулирующих мер по созданию благоприятных условий для конкуренции с соседями, в частности, с Казахстаном.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Цифровые технологии. Добиваться создания комфортной среды ведения бизнеса. Всячески поддерживать создание технопарков, коворкингов, инжиниринговых и IT-центров.

Госуправление: провести ревизию и актуализацию краевых Дорожных карт в области развития МСП, вернуться к их исполнению.

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

Общая оценка ситуации

Подводя итог, предприниматели выразили тревогу за судьбу реализации разработанной Стратегии в части развития МСП в случае, если климат в отношении к ним в регионе не станет более благоприятным, а условия для ведения бизнеса — конкурентоспособными.

Мнения партнеров:

Владислав Уваров,

директор Алтайского фонда финансирования предпринимательства:

Исполнительный директор «Алтайского фонда микрозаймов» Владислав Уваров Фото предоставлено заказчиком

Прошедший год был уникальным. С одной стороны, мы дали рассрочку 95 предпринимателям, перенесли для них графики погашения на полгода вперед. С другой стороны, спрос на займы колоссально вырос: по сравнению с предыдущим годом, число займов выросло на 32%, общая сумма — на 75%. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря средствам федерального и краевого бюджетов и финансово-кредитной политике государства в целом. Снижалась ключевая ставка Центробанка РФ, а наши ставки зависят от нее. Несколько раз происходила докапитализация фонда из регионального и федерального бюджетов. Именно благодаря траншу из федерального бюджета в размере 200 млн рублей родилась программа по выдаче больших инвестиционных займов. Сумма займа по такой программе составляла от 5 млн до 10 млн рублей. Мы оперативно разрабатывали новые кредитные продукты, в т.ч. «антикризисные займы» со ставкой от 1% до 3%. Льготных кредитов было выдано более чем на 200 млн рублей.

Ирина Бубенко,

региональный управляющий Альфа-Банка в Алтайском крае:

Ирина Бубенко, региональный управляющий Альфа-Банка в Барнауле. Фото Анны Зайковой.

Мероприятие получилось, безусловно, полезное и интересное. Только часа на такой мозговой штурм оказалось недостаточно. Очень хорошо, что в форсайт-сессии участвовали представители самых различных отраслей экономики. Это позволило получить разные вгляды на ситуацию и разные варианты решений. Надеюсь, что итоговая резолюция будет принята к реализации и окажется полезной для предпринимателей Алтайского края.

Искандер Балубаев,

генеральный директор Центра лицензионного программного обеспечения:

21 мая 2021 года в ИД «Алтапресс» состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

— Для меня было важно участвовать в форсайт-сессии по двум причинам. Во-первых, наша компания, так же, как и представители других отраслей, часто сталкивается с проблемами, о которых говорилось. Это кадры, неравные условия конкуренции, недостаток ресурсов. Очень важно, что в итоговый вариант резолюции попал пункт о поддержке в крае различных IT-пространств и точек роста — технопарков, коворкингов, инжиниринговых центров. Во-вторых, нам удалось познакомить ведущих предпринимателей края с системой управления компанией «Битрикс 24″. Считаю, что это продукт уже не будущего, а настоящего. Без него в новой постковидной реальности выстроить эффективную систему управления предприятием очень сложно.

Наталья Бережнова,

заместитель начальника управления по развитию корпоративного бизнеса „Сибсоцбанка“:

21 мая 2021 года в ИД „Алтапресс“ состоялась форсайт-сессия Предпринимательство в Алтайском крае. Перспективы, вызовы и пути развития» Анна Зайкова.

По итогам форсайт-сессии напрашивается несколько выводов. Важный плюс мероприятия — объединяет широкий круг участников от представителей правительства до руководителей и специалистов бизнеса. Важен и открытый формат мероприятия, что предполагает прямое, почти неформальное общение и возможность сказать о проблемах и пожеланиях. Тематика встречи включает перспективу ближайшего времени. Это значит, что у бизнеса есть поддержка и через такие встречи о ней говорится. Для банка — это хорошая возможность услышать о проблемах в бизнесе, о позиции общественных организаций. И подумать в связи с этим, чем может быть полезными, предлагая свои услуги. Для банка, кроме того, новые встречи — это также возможность расширения контактов и перспектив. Чтобы я предложила — больше обратной связи от аудитории. Формулирование проблем большим количеством участников дает возможность сделать больше выводов, увидеть глубину/суть проблемы и, как результат, сформулировать новые варианты решений и перспективы. В любом случае, цель таких мероприятий — развитие.

Алтапресс