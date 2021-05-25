Алтапресс: Два-ноль в пользу здравого смысла. Прокуратура Алтайского края вновь отстояла участки в Кировском бору Барнаула

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции поддержал алтайских коллег из Алтайского краевого суда. Решение о признании незаконной смены функциональных зон скандально известных наделов на ул. Кутузова 14-б и 14-в было оставлено без изменений. Сообщение об этом появилось на сайте государственного органа в Новосибирске.

Сосновый лес. "Домстрой".

Участки для многодетных

Напомним, конфликт между жителями поселка Кировского, многодетными семьями и представителями власти разгорелся летом прошлого года. Все началось с того, что администрация Барнаула передала два участка леса по 15 соток в Кировском бору в собственность двум многодетным семьям. Участкам были присвоены адреса ул. Кутузова 14-б и 14-в.

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Начались вырубки сосен. Жители поселка возмутились таким отношением к «зеленому» богатству города и встали на защиту наделов. Людей поддержала региональная прокуратура.

Прокурорская проверка

После обращения горожан сотрудники ведомства проверили законность индивидуального жилого строительства на спорных территориях бора. В результате было установлено, что участки с литерами 14-б и 14-в относятся к городским лесам и переданы двум многодетным барнаульцам для ИЖС незаконно.

Леди Правосудие. pixabay.com.

В 2019 году Барнаульская гордума (БГД) утвердила генплан, а также Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Барнаула. Согласно градостроительным документам из территории городских лесов в Кировском бору были буквально вырваны два участка по 15 соток.

До принятия нового генплана эти участки относились к территории городских лесов. Прокурор мотивировал свое требование к истцу — БГД — тем, что застройка частными домами данных наделов «нарушает права неопределенного круга лиц на комфортную среду и благоприятные условия проживания, так как противоречит нормам Градостроительного и Лесного кодексов РФ».

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

«Участки были предоставлены гражданам в связи с изменением генерального плана и правил землепользования и застройки Барнаула. Поменялся их функциональный и территориальный статус с лесопарковой зоны на зону для ИЖС. Эти нарушения послужили основанием для обращения в июле прошлого года заместителя прокурора региона в Алтайский краевой суд с исковым заявлением о признании недействующим генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа в части изменения функционального назначения земли на этих двух участках», — рассказала altapress.ru начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Алтайского края Татьяна Сивидова-Абкарян.

Затяжная борьба за лес

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Судебные тяжбы длились несколько месяцев. И только в январе текущего года стало известно, что Алтайский краевой суд поставил точку в этом деле. Он признал действия чиновников из мэрии незаконной.

Однако все понимали, что это далеко не конец истории. Барнаульская гордума, администрация города, а также «многодетники» Дмитрий Беломестных и Наталья Пашинина подали апелляцию.

Администрация Барнаула ссылалась на то, что генплан и ПЗЗ воспроизводят установленные другими нормативными документами границы лесничеств. И поэтому они не нарушают требования градостроительного законодательства, так как не влекут за собой изменения правового режима земель. В связи с этим права неопределенного круга лиц не нарушены.

Незаконная рубка леса. Минприроды АК. Официальный сайт.

Кроме того, Беломестных и Пашинина указали, что спорные участки относились к территориям не предназначенным для ведения лесного хозяйства с 1994 года. По их мнению в 2002-м неким уполномоченным органом региона было принято решение об их исключении из земель городских лесов. После принятия в 2004 году Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» наделы, находившиеся в черте города якобы были переведены автоматически в земли населенных пунктов.

Все доводы сторон были рассмотрены судьей. Он постановил: решение Алтайского краевого суда оставить без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Обжаловать определение можно будет в течение полугода со дня его вынесения, подав кассацию. Таким образом дело перейдет уже в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Что не удалось переломить

На ул. Кутузова готовят площадку в 6,1 тыс. кв. м.

Помимо участков на ул. Кутузова 14-б и 14-в жителей взволновало начало строительства жилой высотки. За ее возведение на месте заброшенной лыжной базы «Мотор» взялся известный барнаульский девелопер «Адалин-Строй».

Предполагается, что на месте снесенного спортивного объекта, принадлежавшего Алтайскому моторному заводу, вырастит многоквартирная 16-этажка.

Общественники поселка Кировского попытались отстоять и этот участок, но безуспешно. Они даже предлагали объединить это место с другими базами поблизости и построить большой жилой комплекс. Но застройщик выкупил надел и уже успел вырыть котлован для будущего жилого объекта.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

Сейчас яма постоянно заполнена водой. Житель поселка и член инициативной группы по борьбе с вырубками в Кировском бору Владимир Ванюшев отметил, что скоропостижно ушедшая из жизни председатель ТСЖ «Кутузовский» Татьяна Черникова еще до начала подготовки к строительству многоэтажки предупреждала: болотистая почва не предназначена для высотной застройки.

Сейчас жители регулярно видят у затопленного котлована представителей строительной компании, которые, судя по всему, еще не решили, что им предпринять в сложившейся ситуации.

Общественник Владимир Ванюшев.

Владимир Ванюшев,

житель поселка Кировский:

Очень важно понимать, что застройщик выкупил небольшой участок, куда, как я понимаю, войдет только коробка дома. Но это высотное здание, где будет жить немало людей. Сложно представить, как им обеспечат парковку, детскую площадку и прочее. А главное, как многоэтажку будут подключать к инженерным сетям, ведь наши могут попросту не выдержать, а своих у будущего здания нет — ни электричества, ни канализации, ни водоснабжения.

Жители понимают, что на застройку участка, где была лыжная база, они уже не смогут повлиять. Но за любимое место отдыха, красивую зеленую зону — Кировский бор — они намерены бороться до последнего.

Алтапресс