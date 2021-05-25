ГОРНЯК22 25.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский край значительно отстал от Республики Алтай по пяти важным критериям в демографии

Горняк22
11 часов Ago

В демографическом рейтинге российских регионов Алтайский край занял 52 место, в то время как Республика Алтай вошла в десятку — 8 место.

Младенец, роды. unsplash.com

«Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021» подготовил федеральный проект «Трезвая Россия».

«В целях представления обществу, органам государственной власти и органам местного самоуправления объективной картины как об уровне рождаемости, так и об уровне „социального комфорта“ для прироста населения», — пояснили аналитики цель рейтинга.

Использовали пять наиболее важных критериев — «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на одну женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта для рождаемости».

Каждому показателю, взятому из данных Росстата, присвоили значение в виде балла — от 1 до 10. Итоговый показатель — сумма баллов.

Демография.1 Демография. Михаил Хаустов

Алтайский край по итогу получил 28,74 балла — 52 место в рейтинге. Соседняя Республика Алтай оказалась в десятке лучших — 8 место (34,43 балла).

При этом аналитики отметили, что в республике практически наибольшая рождаемость среди регионов, несмотря на почти самую маленькую численность населения.

«Республика Алтай в пятерке регионов с наименьшим числом населения — 220 181 человек <…> Республика Алтай в пятерке регионов с наибольшей рождаемостью на 1 тыс. человек — 13,6», — говорится в рейтинге.

На первом месте в списке Чеченская Республика — 44,87 балла, а на последнем — Ленинградская область (25,75).

Эксперты напомнили, что в России с 2016 года официальная статистика демонстрирует снижение рождаемости и убыль населения. Так, в 2020 году убыль составила более 688 тыс. человек.

Ранее сообщали, что Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири.

Алтапресс

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