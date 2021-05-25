Алтапресс: Минус на плюс. Барнаульские школьники собрали рекордное количество батареек для переработки

Нынешней весной Барнаул присоединился к всероссийской акции по сбору батареек «Экозабота». В ней участвовали 26 школ, среди которых Алтайский краевой детский экологический центр. Чем примечательны результаты проекта и как сбором отходов ученики спасают ежей с кротами — разбирался altapress.ru.

Батарейка. СС0

Нет — свалкам

Первые местные итоги «Экозаботы» подвели 20 мая — на интерактивном уроке в экоцентре. Мероприятие посетил активист Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Сергей Войтюк.

Справка

Проект «Экозабота» был запущен в России 5 июня 2020 года. В его задачи входят организация раздельного сбора и утилизации батареек, а также повышение экологической грамотности школьников. За время проекта дети по всей стране собрали 802,5 тыс. батареек.

Страшны не только батарейки

Игровое занятие объединило 12 учеников. Каждому организаторы вручили газету о природе и ярко-зеленый галстук — символ акции. Подготовила урок педагог Ольга Аришина. Она обсудила с детьми сортировку отходов, необходимость их переработки и утилизации.

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Ольга Аришина,

методист Алтайского краевого детского экологического центра:

Акция посвящена заботе о планете. Наша большая команда стремится наладить систему сбора мусора и привлечь к этому школьников. Дело в том, что человечество слишком много производит и потребляет. Мы объясняем ребятам, что потребление должно быть осознанным — так отходов станет меньше и они не будут гнить в почве.

Сколько разлагаются отходы:

Пищевые остатки и объедки — до 12 месяцев;

Картон — 1 год;

Бумага — 2 года;

Консервные банки, дерево, железо — 10 лет;

Кирпич, бетон — более 10 лет;

Полиэтиленовый пакет — 200 лет;

Алюминий — 500 лет;

Стекло — 1 тыс. лет.

С гражданской позицией

Школьники, пришедшие на занятие, отвечали на вопросы и без страха выражали свое мнение. Чаще всего звучали фразы: «Природа требует чистоты!», «Земля не бесконечна — о ней надо заботиться», «Спасем планету».

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

На уроке присутствовали воспитанники экологического центра — одного из лидеров акции «Экозабота». В команде они собрали 15 пятилитровых боксов с батарейками.

Один из юных экологов Костя Гришечкин утверждает: для учреждения проект — огромная честь и ответственность.

Костя Гришечкин,

ученик Алтайского краевого детского экологического центра:

Мы понимаем, что собирать и перерабатывать батарейки жизненно важно. Если планету — наш дом — не защищать, то она просто исчезнет. С помощью акции центр и школы Барнаула действительно спасают природу.

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Справка

В Барнауле чемпионами по сбору батареек стали СОШ № 125, СОШ № 118 и Алтайский краевой детский экологический центр, собравшие 54, 19 и 15 экобоксов соответственно. Также в списке победителей оказались Гимназия № 74 и Лицей № 101, на счету которых 7 и 5 боксов.

Всего учебные заведения «накопили» 26,9 кг батарейных отходов.

Не мусор вовсе

На занятии «Экозаботы» мальчики с девочками сыграли в сортировку отходов. Ведущие урока раздали им карточки с изображениями продуктов питания и предметов: бутылок, жестяных банок, книг и газет. Дальше ребятам предложили распределить карточки по чашам — импровизированным мусорным бакам. Сортировка обошлась без промахов, и «баки» за пару минут «правильно» наполнились.

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Ольга Аришина говорит: «Состояние наших мини-контейнеров отражает отходы средней семьи. Но отходы, распределенные по правилам, не считаются мусором. Их можно перерабатывать и компостировать».

Три кита потребления

После игры между преподавателем и учениками завязалось обсуждение.

— Вот представьте, ребята, у вашего друга день рождения. Во что упаковать подарок, если не в бумажную коробку с бантом?

Наперебой посыпались ответы: «Не надо ничего дарить. Обойдется», «Какая упаковка? Скажите другу, что денег нет», «Придется купить экологичную бумагу».

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Ольга Аришина,

методист Алтайского краевого детского экологического центра:

Полностью от производства и потребления отказаться не получится. Но снизить их вполне реально. К примеру, необязательно покупать пластиковые стаканы — достаточно носить с собой одну бутылку. Еще можно не пользоваться товарами, на которые тратится слишком много упаковки. Или найти им замену.

Ценный ресурс

Всего, отмечает Ольга, есть «три кита» потребления: потребляй меньше, используй дольше, перерабатывай больше.

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Именно батарейки, по мнению экспертов мероприятия, отлично поддаются переработке и утилизации. Из них можно получить полезные химические соединения, из-за добычи которых на деле часто портятся целые ландшафты.

Сергей Войтюк объясняет: «В нашем детстве батарейки были квадратными. Тогда мы их еще и облизывали. Но на самом деле это устройства, с которыми лучше не шутить. Батарейки не стоит перезаряжать — они взорвутся. Нельзя их и выбрасывать — так в земле гибнут животные и растительность».

«Пусть экозабота станет экокультурой»

В завершение экологического урока участники торжественно опустили в контейнер по несколько батареек. По-хорошему хвастают: «Мы спасли от гибели домики 30 кротов и 15 ежиков».

Предварительные итоги проекта «Экозабота» подвели в Барнауле. Предоставлено altapress.ru.

Справка

1 батарейка загрязняет 20 кв. м земли, а это дом для 1 ежа и 2 кротов.

Ежегодно россияне выбрасывают около 20 тыс. тонн батареек, то есть 1 млн штук.

Алтапресс