Алтапресс: Почти 40-градусная жара обрушится на Алтайский край, а потом ударят заморозки

Сильная жара ожидается в Алтайском крае в ближайшие трое суток — местами температура воздуха поднимется до +38 градусов.

Лето. Солнце. Жара. СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, в период с 25 по 27 мая районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе сначала западного, а затем южного циклонов.

Дневные температуры 25 мая составят +26…+31 градус, местами по западу до +36 градусов.

Самым жарким днем на этой неделе станет среда, 26 мая.

Температура воздуха составит +28…+33 градуса, местами по западу будет до +38 градусов.

Гроза. Непогода. СС0

В четверг, 27 мая, погода изменится — будет жарко, но синоптики прогнозируют дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 25−27 метров в секунду.

Существенное похолодание ожидается в ночь с 28 на 29 мая.

Температура воздуха составит +4…+9 градусов, а местами на почве и вовсе возможны заморозки до -1 градуса.

Днем 29 мая температуры поднимутся до +18…+23 градусов и в дальнейшем в Алтайском крае ожидается постепенное их повышение.

Алтапресс