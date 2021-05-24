ГОРНЯК22 24.05.2021
Барнаул

Алтапресс: 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Горняк22
39 минут Ago

Вечером 23 мая горячую воду отключат для части жителей Центрального района Барнаула. Это нужно для того, чтобы после планового ремонта вести в эксплуатацию участок магистральной теплосети у дома по адресу Чернышевского, 55, сообщает СГК.

Горячая вода, кран. CC0

Подачу воды ограничат с 22:00 23 мая до 20:00 24 мая. Горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырех больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

БарнаулЯндекс.Карты — транспорт, навигация, поиск мест

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Выпускники барнаульской школы приехали на последний звонок в дымящемся грузовике

Алтапресс: Выпускники барнаульской школы приехали на последний звонок в дымящемся грузовике

Горняк22
39 минут Ago
Ученики 11 класса школы № 48 в Барнауле эффектно приехали на последний звонок. Газель с надписью «Грузоперевозки», из которой валил розовый и голубой дым, подъехала прямо...
Алтапресс: Злой барнаулец скинул пепельницу с балкона и повредил дорогой автомобиль

Алтапресс: Злой барнаулец скинул пепельницу с балкона и повредил дорогой автомобиль

Горняк22
39 минут Ago
Вечером 23 мая необычный инцидент произошел в Барнауле на ул. Пролетарской. Возле высотного дома был обнаружен поврежденным Lexus с разбитым стеклом. Пепельницу проделала в...
Алтапресс: Заплатил налог — не спи спокойно. Разбор: как самозанятым не остаться без пенсии к старости

Алтапресс: Заплатил налог — не спи спокойно. Разбор: как самозанятым не остаться без пенсии к старости

Горняк22
2 часа Ago
Каждый месяц в Алтайском крае регистрируется все больше самозанятых — тех, кто решил трудиться на себя и платить налог на профессиональный доход. Ставка налога на профдоход...

Читать по теме:

ВТОПЕ: