Алтапресс: 100 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Вечером 23 мая горячую воду отключат для части жителей Центрального района Барнаула. Это нужно для того, чтобы после планового ремонта вести в эксплуатацию участок магистральной теплосети у дома по адресу Чернышевского, 55, сообщает СГК.

Горячая вода, кран. CC0

Подачу воды ограничат с 22:00 23 мая до 20:00 24 мая. Горячей воды не будет в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырех больницах в районе улиц Никитина, Партизанской, Папанинцев, Чкалова, Анатолия, Мерзликина, проспектах Ленина, Социалистическом и Красноармейском.

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