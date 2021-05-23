ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Российскую чиновницу ужаснул сервис в Крыму

Горняк22
12 часов Ago

Первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова съездила с семьей в Мисхор на майские праздники. Обслуживание в пятизвездочном отеле привело ее в ужас, пишет «МК».

Ласточкино гнездо (Крым) CC0

Гневный отзыв чиновница написала в своих соцсетях.

Возмущаться было чему: во-первых, выбранные и забронированные места по приезду в отель оказались заняты, хотя Александрова пишет, что перед поездкой она несколько раз звонила туда, чтобы удостовериться, что все в порядке.

В результате семье пришлось заселяться в один номер, в метре от окна которого шла шумная стройка с использованием бензопилы. Менеджера не оказалось на месте — дежурным по отелю в тот день был повар, который ничего не мог решить.

Во-вторых, повару тоже можно было высказать множество претензий — еда в местном ресторане была абсолютно безвкусной.

«Пластиковые помидоры, вонь жареного лука в зале, как в общаге на кухне. Стакан воды, кофе, любое блюдо — минимум 40 минут ожидания. Хлеб могут подать, когда уже десерты съели. В меню напишут „белые грибы, пармезан“, а подают шампиньон и российский сыр. Зачем врут, сами не знают. Волосы в блюде. Официанты и повара орут и ругаются на кухне так, что в зале все вздрагивают», — написала чиновница.

Судя по всему, отдыхать в этот отель Александрова больше не приедет.

«Это история, как отсутствием менеджмента обнуляет вложения собственников в турбизнес. Отвратительный сервис в пафосных интерьерах. Это надо уметь полностью провалить управление 9-ю номерами!», — возмутилась она.

Напомним, что «Уральские авиалинии» с 1 мая уже начали летать из Барнаула в Крым на Airbus А320. Авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы с 5 июня на Boeing 737−800.

В обоих случаях вылет из Барнаула по вторникам и субботам, а обратно можно отправиться по понедельникам и пятницам.

Алтапресс

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