ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В барнаульском парке «Изумрудный» появятся новые детские и спортивные площадки

Горняк22
12 часов Ago

В парке «Изумрудный» в Барнауле продолжаются работы по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Городская администрация объявила конкурс на их проведение.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный". Анна Зайкова

Подрядчик должен будет благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, беседку, скамейки и урны.

Кроме того, подрядчик должен будет облагородить две детские и четыре спортивные площадки с оснащением их необходимым игровым и спортивным оборудованием. Для выгула собак появится специализированная огороженная площадка.

На работы по контракту выделят 92,5 млн рублей.

Парк «Изумрудный».1 Парк «Изумрудный». Анна Зайкова

В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в парке «Изумрудный» уже был проведен значительный объем работ. Так, по всему периметру была оборудована трехсегментная дорожка.

Почти две трети этой дорожки с асфальтовым покрытием предназначены для велосипедистов и пешеходов, отдыхающих с колясками, любителей скандинавской ходьбы, одна треть, с отсевом, — для занимающихся бегом.

Также вдоль дорожек высадили деревья и газон, смонтировали наружное освещение: по проекту установлено 105 фонарных столбов со светильниками.

В 2021 году по этому же нацпроекту будут благоустроены еще две общественные территории: зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского и Мизюлинская роща.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая в парке «Центральный» пройдет кинопоказ сериала о лихих 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!». Мокнуть под дождем, в случае непогоды, не придется — кинотеатр с пуфиками обустроят в закрытом шатре. Начало в 15:00.

Алтапресс

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