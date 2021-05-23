Алтапресс: Новосибирца осудят за убийство сторожа алтайского института культуры. Преступление произошло 28 лет назад

В 1993 году в Барнауле произошло жестокое убийство сторожа института культуры. Женщине нанесли не менее 18 ударов ножом и молотком. Подозреваемого нашли только сейчас.

Кровь. Убийство unsplash.com

Того, кто мог совершить столь тяжкое убийство, определили быстро — им мог оказаться студент оркестрового отделения, пишет АиФ».

В день преступления он поругался с женой и ушел из дома. В общежитие он зайти не мог, поскольку был пьян. Поэтому решил тайно переночевать в институте.

В одной из аудиторий его обнаружила пожилая женщина и попыталась выгнать. Студенту это не понравилось и он решил отомстить. Убийца нанес пенсионерке около 18 ножевых ранений и столько же ударов отбойным молотком для мяса.

Затем он вышел на улицу, где встретил двух студентов. Весь в крови, он пытался соврать, что стал очевидцем преступления. Но в полиции во всем сознался.

На него завели уголовное дело по статье 103 УК РСФСР «Умышленное убийство». Экспертиза выявила у студента психические расстройства, его отправили в психиатрическую больницу.

После психбольницы мужчина сбежал в Новосибирск, бросив в Барнауле семью с ребенком.

Но и в Новосибирске он оказался под прицелом правоохранительных органов, когда избил свою новую сожительницу. Тогда больного человека отправили на лечение в Кострому.

«Но весь казус ситуации в том, что когда его привлекли за грабеж, то сняли его с розыска, он ушел со всех баз, потому что был найден, привлечен к ответственности и находился на лечении. Что на тот момент в истории было, сколько он находился в лечебнице — никто не знает», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

В 2011 году Следственный комитет начал раскрывать преступления прошлых лет — в том числе и это. Так установили, что преступник вернулся в Новосибирск, жил с родителям и нигде не работал.

Мужчину доставили в Барнаул и заключили под стражу. Весной 2021 года его дело рассмотрел суд и отпустил на свободу, учитывая истекший срок давности преступления.

Родственники убитой подали апелляцию. Бывший студент снова оказался под стражей и ждет возобновления расследования.

Алтапресс