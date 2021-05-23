Алтапресс: Алтайская спортсменка завоевала медаль на Кубке мира по гребле

Ирина Андреева стала бронзовым призером в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Время спортсменки составило 49,473 секунды. Ее опередила Мария Майард из Чили — 49, 297 секунды. Золото взяла Ярислейдис Сирило Дубойс с результатом 48,736 секунд.

Ирина Андреева — спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд. В 2020 году она вместе с Иваном Штылем стала победительницей на дистанции 200 метров в каноэ на этапе Кубка мира в Венгрии. Там же она завоевала бронзу на 200-метровке в связке с Дарьей Харченко.

Алтапресс