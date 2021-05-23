ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайская спортсменка завоевала медаль на Кубке мира по гребле

Горняк22
12 часов Ago

Ирина Андреева стала бронзовым призером в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Время спортсменки составило 49,473 секунды. Ее опередила Мария Майард из Чили — 49, 297 секунды. Золото взяла Ярислейдис Сирило Дубойс с результатом 48,736 секунд.

Ирина Андреева — спортсменка краевого Центра спортивной подготовки сборных команд. В 2020 году она вместе с Иваном Штылем стала победительницей на дистанции 200 метров в каноэ на этапе Кубка мира в Венгрии. Там же она завоевала бронзу на 200-метровке в связке с Дарьей Харченко.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Российскую чиновницу ужаснул сервис в Крыму

Алтапресс: Российскую чиновницу ужаснул сервис в Крыму

Горняк22
12 часов Ago
Первый замглавы Департамента труда и соцзащиты населения правительства Москвы Александра Александрова съездила с семьей в Мисхор на майские праздники. Обслуживание в пятизвездочном отеле привело ее в ужас,...
Алтапресс: В барнаульском парке «Изумрудный» появятся новые детские и спортивные площадки

Алтапресс: В барнаульском парке «Изумрудный» появятся новые детские и спортивные площадки

Горняк22
12 часов Ago
В парке «Изумрудный» в Барнауле продолжаются работы по благоустройству по муниципальной программе «Формирование современной городской среды». Городская администрация объявила конкурс на их проведение. Что происходит в...
Алтапресс: Новосибирца осудят за убийство сторожа алтайского института культуры. Преступление произошло 28 лет назад

Алтапресс: Новосибирца осудят за убийство сторожа алтайского института культуры. Преступление произошло 28 лет назад

Горняк22
12 часов Ago
В 1993 году в Барнауле произошло жестокое убийство сторожа института культуры. Женщине нанесли не менее 18 ударов ножом и молотком. Подозреваемого нашли только сейчас....
Алтапресс: Больно и грустно. Известный комментатор из Барнаула наряду с Губерниевым прокомментировал скандал с участием «Матч ТВ»

Алтапресс: Больно и грустно. Известный комментатор из Барнаула наряду с Губерниевым прокомментировал скандал с участием «Матч ТВ»

Горняк22
12 часов Ago
Известный комментатор телеканала «Матч ТВ» и уроженец Барнаула Михаил Меламед посвятил пост в соцсетях развернувшемуся скандалу по поводу трансляции Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ....
Алтапресс: Медведь, медали и помощь медиков: чем запомнился второй день Кубка мира по гребле в Барнауле

Алтапресс: Медведь, медали и помощь медиков: чем запомнился второй день Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
12 часов Ago
21 мая в столице Алтайского края прошёл второй день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Он запомнился церемонией открытия и розыгрышем олимпийских лицензий Второй день...
Алтапресс: Чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год

Алтапресс: Чиновники мэрии Барнаула отчитались о своих доходах за «ковидный» год

Горняк22
12 часов Ago
Чиновники из администрации Барнаула отчитались о доходах за 2020 год. Декларация опубликована на сайте мэрии. Вячеслав Франк. barnaul.org Так, мэр города Вячеслав Франк в прошлом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: