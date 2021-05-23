Алтапресс: Медведь, медали и помощь медиков: чем запомнился второй день Кубка мира по гребле в Барнауле

21 мая в столице Алтайского края прошёл второй день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Он запомнился церемонией открытия и розыгрышем олимпийских лицензий

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Церемония открытия прошла, увы, без спортсменом. Они к зрителям вообще не выходят и находятся в изолированном пространстве — таковы ковидные правила.

Но открытие они могли смотрели на большом экране.

Медведь, выехавший на самокате вместе с артистами во время выступления, их, наверняка, впечатлил.

Во время церемонии Томас Конецко, представляющий Международную федерацию каноэ, поприветствовал всех на русском, а затем уже на английском заверил: если Всероссийская федерация подаст заявку Барнаула на приём других статусных соревнований, ее обязательно рассмотрят.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Юрий Шамков, отвечающий за греблю в Алтайском крае, заверил: от своей мечты он не отступает и надеется, что когда-нибудь в Барнауле пройдёт Чемпионат мира по гребле.

Но и этап Кубка мира тоже очень круто.

Кто поедет на Олимпиаду

Квалификационные заезды Кубка мира 21 мая только начались, а вот розыгрыш олимпийских лицензий как раз завершился.

Всего в Барнауле было разыграно шесть путёвок на Игры в Токио, одна из которых досталась россиянам.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Уверенную победу на дистанции 200 метров одержала в байдарке Наталья Подольская, вырвавшаяся вперёд с самого старта. После заезда девушка объяснила, что такова была ее тактика.

Ещё один россиянин Илья Штоколов был в шаге от олимпийской лицензии. На своей дистанции в 1000 метров он лидировал, но буквально на последних метрах его нагнал спортсмен из Китая, который в итоге и выиграл.

Второй день на международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Дмитрий Лямзин

Илья настолько выложился, что на финише не удержался в лодке, а на берегу его откачивали медики, без помощи которых он не смог подняться.

Чего ждать дальше

Сегодня заезды II этапа Кубка мира в Барнауле продолжатся. Финальные «баталии» пройдут в воскресение, 23 мая.

Как соревнования посмотреть на ТВ и что взять с собой, если вы все-таки поедете на гребной канал, читайте здесь.

Алтапресс