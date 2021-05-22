ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Предприимчивые барнаульцы начали перепродавать билеты на греблю втридорога

Горняк22
20 часов Ago

В Барнауле участники сообщества Barnaul 22 обратили внимание на перекупщиков на сайте «Авито». Некто продавал билет на этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ за 1000 рублей. Себестоимость же билета была 200 рублей.

Перекупщики продают билеты на Кубок мира по гребле Barnaul 22

Сейчас на сайте «Авито» также можно найти билеты за 700 рублей.

«Три билета на чемпионат мира по гребле на 22 мая, 700 за каждый. Билеты электронные, сделку можно совершить онлайн», — говорится в объявлении.

Правда, без прикрепленной фотографии неясно, какова реальная стоимость билетов. Также на сайте объявлений можно найти билеты по 300 рублей — видимо, за ее реальную стоимость.

Согласно порталу по продаже билетов «Кассы.ру», билетов на чемпионат действительно все распроданы.

Алтапресс

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