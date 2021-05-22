ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: «Лишь бы Губерниев не читал комменты»: что думают барнаульцы об отказе ведущего приехать на этап Кубка мира по гребле

Горняк22
20 часов Ago

Жители Барнаула в соцсетях обсуждают решение спортивного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева не приезжать на II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Судя по высказываниям барнаульцев, они не сильно огорчились — больше разочаровались.

Дмитрий Губерниев. instagram.com/guberniev_dmitry

«Можешь вообще не приезжать. Никогда», — самый популярный комментарий, набравший в обсуждении паблика Barnaul22 наибольшее число лайков.

В большей степени барнаульцы разочарованы сложившейся вокруг соревнований ситуацией, включая «возню» (как охарактеризовал конфликт министр спорта края Алексей Перфильев) «Матч ТВ» и региональных властей.

«Вот и понятно, что спорт в нынешнем виде это бизнес и большие деньги, что бы вы не говорили, и осталось очень мало связи с настоящими спортивными событиями и достижениями так, как это было раньше», — пишет участник дискуссии в сообществе.

На заинтересованность только в деньгах и «ложный патриотизм» указали многие:

«Тина (Канделаки, продюсер „Матч ТВ“, — прим.ред.) обиделась и запретила Диме гулять в Барнауле? Барнаульцы ждали Диму, а Тина сказала „не пущу!“? Это всë, что нужно знать барнаульцам об отношении к ним»

«Интерес в деньгах вот и все!»

«Политика сплошная, человеческого ничего не осталось»

«В Барнаул не захотел приехать, а вот перед спортсменами стыдно должно быть»

«А приехать как спортсмен, как человек просто, не как представитель чего-либо, не?».

Дмитрий Губерниев в Барнауле.1 Дмитрий Губерниев в Барнауле. altapress.ru

Расстроились те, кто хотел сфотографироваться с известным комментатором и рассчитывал, что яркость Губерниева раскрасит соревнования.

«Лишь бы Губерниев не читал комменты, а то подумает что в Барнауле все такие токсичные», — заключил один из барнаульцев.

Немало и тех, кому без разницы, приедет известный комментатор или нет.

Дмитрий Губерниев, аргументируя свой отказ от визита в Барнаул, говорил, что не может «ставить под удар интересы канала»: «Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, — бесценно. Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен».

Все началось с того, что Тина Канделаки написала письмо к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, где раскритиковала и спортивного министра Перфильева, и всю краевую власть за якобы нечестный конкурс по определению компании для трансляции соревнований.

Это право выиграла тюменская организация «Регион Телеком». Ее руководитель также в письменном виде грациозно ответил Канделаки на претензии.

Вслед за этим изложить позицию решил и Перфильев, но удалил пост в качестве шага к примирению.

Жалобу «Матч ТВ» в ФАС на итоги конкурса признали необоснованной.

Алтапресс

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