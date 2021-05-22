ГОРНЯК22 23.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Подельницу Стеллы Штань по делу барнаульского детсада Happy Baby отдают под суд

Горняк22
20 часов Ago

Дело о мошенничестве в отношении директора и учредителя частного детсада Happy Baby передают в Железнодорожный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

Речь идет о Елене Воротниковой. По данным следствия, в декабре 2015 года она в сговоре со Стеллой Штань изготовила и предоставила в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения.

Стоимость существенно завысили, рассчитывая на субсидию, которую в итоге неправомерно получили обвиняемые.

На счет Воротниковой из средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» перечислили 14 млн рублей компенсации.

Известно, что Воротникова вину в содеянном признала.

Ранее суд смягчил меру пресечения Стелле Штань.

Алтапресс

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