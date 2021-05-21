Алтапресс: Молотком по голове. Почему мигрень это ад,​​ и как ее лечат в Барнауле

От мигрени страдает каждый 7-й житель Земли. Причем, женщины в два с половиной раза чаще, чем мужчины (из-за гормональных различий). Невролог краевого Диагностического центра Ольга Мальцева рассказала altapress.ru, чем мигрень отличается от «обычной» головной боли и почему с ней опасно бесконтрольно бороться таблетками.

Головная боль СС0

«Счастье» по наследству

Cимптомы мигрени описаны еще в папирусе Эберса (первое медицинское сочинение, созданное в Древнем Египте. — Прим. ред.) примерно в 1500 году до нашей эры.

Однако причины заболевания неизвестны до сих пор. Есть два фактора, которые влияют на возникновение мигрени: наследственность и индивидуальные особенности нервной системы.

Ольга Мальцева,

невролог Диагностического центра Алтайского края:

Мигрень характеризуется высокоинтенсивной головной болью. Чаще она локализуется в одной стороне, а именно в лобно-височной доле, внутреннем угле глаза, заглазничной области. По ощущениям боль, как правило, пульсирующая; она может «отдавать» в десну и щеку. Сопровождается тошнотой, иногда рвотой, свето- и звукобоязнью. Усиливается при физической активности.

Врач-невролог Ольга Мальцева. Предоставлено altapress.ru.

Мигрень, как правило, начинается в подростковом возрасте, но даже у ребенка можно выявить предрасположенность к ней. Признаки предрасположенности: беспричинная температура, боль в животе, укачивание в транспорте, слабость, головокружение, циклические рвоты, нарушение сна, аллергии.

Елена,

страдает мигренью:

У меня болезнь началась лет в 10. Тогда же стало повышаться давление. Долгое время я думала, что все это как-то связано. Однажды, когда лежала в больнице с давлением, врач понял, что эти две проблемы, на самом деле, никак друг с другом не связаны.

Во всех случаях важно обратиться к врачу за верным диагнозом.

Ольга Мальцева,

невролог Диагностического центра Алтайского края:

Причин головной боли много. При ее диагностике врач вначале выясняет, нет ли проблем в структуре и сосудах мозга. Если нет, то следует лечить человека от мигрени, болей напряжения и пр. Ко вторичным причинам болей, когда изменения есть, относят инсульт, опухоль.

Человек. Боль. CCO.

Дневники и отметки

Чтобы узнать мигрень «в лицо», нередко отслеживают интенсивность ощущений. Для этого врач просит пациента вести дневник. Правда, он совсем не похож на блокнот для записи своих мыслей. Это лист, расчерченный на две колонки: в одной отмечается день месяца, в другой — часы в сутках.

Боль измеряется специальной шкалой, принятой Всемирной организацией здравоохранения, где 0 — нормальное состояние, а 10 — нестерпимые ощущения. Мигрень обычно болит на 6 и более.

Еще записи помогают проследить динамику лечения, так как принятые лекарства тоже подлежат отметке в дневнике.

Чистый лист. Блокнот. открытые источники (CC0)

Ольга Мальцева,

невролог Диагностического центра Алтайского края:

Понимание того, какие препараты и в каком количестве принимает человек, помогает избежать такого распространенного явления, как абузусная головная боль. Она возникает на почве длительного бесконтрольного приема обезболивающих. На прием ко мне регулярно приходят пациенты, которые принимают огромное количество препаратов. В подобных случаях нужно использовать так называемую методику «отмывания рецепторов». Для этого все болеутоляющие, которые принимал человек, отменяются. В тяжелых ситуациях абузуса используют гормоны. Это весьма тяжело для организма, а можно было бы избежать проблем, вовремя обратившись к врачу.

Медицина. Лечение. pixabay.com

Для назначения грамотной терапии к каждому больному нужен индивидуальный подход. Ведь мигрень протекает у всех по-разному. У одних эпизоды бывают раз в полгода, у других — гораздо чаще. Длится каждый от 4 часов до трех суток.

По словам пациентов, это время просто выпадает из жизни. Поэтому на время приступа можно взять больничный.

Елена,

страдает мигренью:

Я метеозависима. Поэтому мигрень может провоцироваться, когда резко меняется погода. Приступы бывают пару раз в месяц. Чаще всего начинаются ночью. Просыпаюсь, а «в голову вбивают гвоздь». Так, будто сейчас глаз выдавят. Боль постепенно нарастает. Переходит от ноющей где-то на 7 баллов до резкой пульсирующей на все 10, до слез.

Продукты , которые провоцируют мигрень:

Шоколад

Кофе

Цитрусовые

Консервы

Орехи ( чаще арахис)

чаще арахис) Химически обработанное мясо

Алкоголь ( особенно темного цвета)

Головная боль. Усталость СС0

Если приступы случаются 15 раз в месяц и больше, болезнь приобретает статус хронической.

«Шоу» для одного зрителя

Один из главных инструментов избавления от мигрени — здоровый образ жизни и релаксирующие методики. Лечение должно применяться как в болезненный, так и в спокойный периоды.

Борются с патологией разными способами. Сначала простыми обезболивающими. Затем, если они не дали результата, более сильными лекарствами. А именно препаратами, семейство которых называется как древнегреческие боги — триптаны.

Они могут стоить от 600 рублей за упаковку, в которой всего две таблетки. Несмотря на скромное количество, одна таблетка может полностью купировать приступ.

А из последних достижений науки — инъекции моноклональными антителами и ботоксом. Применяется также аппарат «Цефали». Он воздействует на тройничный нерв. Микроимпульсы уменьшают боль во время приступа и обеспечивают профилактику.

Лекарства. Таблетки. CC0

Назначить подходящее лечение должен врач-невролог. Но не любой, а только тот, кто специализируется на этой патологии (цефалголог). Г-жа Мальцева рассказывает, что найти своего специалиста в Барнауле не так уж и сложно. Он должен иметь специальную подготовку по диагностике головных болей.

Как правило, к доктору приходят, уже перепробовав множество таблеток и средств, которые не помогли, а может и навредили. Осложнения мигрени, в свою очередь, могут привести к инсульту.

Хотя порой достаточно продуктивных консультаций раз в полгода, чтобы пациент знал, как самостоятельно справляться с симптомами без вреда для организма.

Капельница. Лечение. pixabay.com.

Елена,

страдает мигренью:

Поскольку я гипертоник, мне нельзя таблетки от мигрени — они повышают давление. Врач выписал мне препараты, которые принимают при эпилепсии. Возможно, они как-то сглаживают ситуацию, но не полностью. Во время приступа все равно «ничего не помогает». Остается только принять более-менее подходящее положение и поспать. Тогда есть шанс, что все пройдет. Длится состояние обычно около 12 часов, но бывало и по двое суток. В это время очень мешают яркий свет и громкие звуки. Поэтому, если есть возможность, ограждаюсь от них. Но чаще всего иду на работу и стараюсь что-то делать.

Помимо качественной терапии, очень важно не провоцировать приступы. Но чтобы это обеспечить, кажется, нужно быть паинькой. Ведь, по словам врача, вызвать боль может все. Недосып-пересып, недоедание-переедание, нарушение режима труда и отдыха, стресс, курение, яркий свет и другие факторы, за которыми не всегда удается уследить.

Здоровая еда. СС0

У женщин «зачинщиком» может выступать менструация и использование оральных контрацептивов, так как на фоне этих факторов происходят гормональные изменения. Сам приступ делится на несколько этапов.

Фазы мигрени:

Продромальная фаза — период перед головной болью. Во время него наблюдаются изменения настроения, раздражительность, утомляемость. Обостряется тяга к определенным продуктам, чувствительность к запахам или звукам. Эта фаза бывает как при мигрени с аурой, так и без.

Фаза мигренозной ауры — период, предшествующий боли.

Болевая фаза (приступ).

Постдромальная фаза — совокупность симптомов, которые появляются после боли. Усталость, слабость, перепады настроения, ощущение «мутной головы». В редких случаях, напротив, — прилив сил и эйфория.

Заболевание делится на два типа: с аурой и без. Аура — это неврологические нарушение, предшествующие головной боли. Самые типичные из них — зрительные. Появление перед глазами зигзагов, световых пятен и других «спецэффектов».

Головная боль. Усталость СС0

Бывают неприятные ощущения в виде покалывания или онемения в половине лица, губах, языке. Они могут менять свое положение и перемещаться в другие части тела. Это сенсорная аура.

А бывает и когнитивная. Это когда перед приступом возникает состояние прострации, будто после удара по голове. Есть и вестибулярные проблемы — головокружение.

Бывают случаи, когда купировать приступ удается еще на этапе ауры, и боль не успевает возникнуть.

Человек. Боль. CCO.

Ольга Мальцева объясняет, что если исключить из жизни провокаторы мигрени, можно значительно сократить количество приступов. А в ситуациях, когда убрать возбудителей невозможно, грамотное лечение облегчит эпизоды и уменьшит их частоту.

Алтапресс