Алтапресс: Разбор. Где и когда удобнее смотреть этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Сегодня, 20 мая, в столице Алтайского края стартуют международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Когда пройдут самые зрелищные заезды, как можно их посмотреть вживую и по телевидению, читайте в разборе altapress.ru

"Кубок Чемпионов" по гребле в Барнауле Анна Зайкова 1 Когда начнутся финалы?

С 20 по 23 мая в Барнаул пройдут два международных соревнования. Первое — это олимпийская квалификация, победители которой смогут претендовать на попадание на игры в Токио-2020, перенесенные с прошлого года. Всего таких путевок на Алтае разыграно будет шесть.

20 мая с 10.00 до 11.55 и с 14.00 до 16.40 будет проходить предварительный отбор.

Финальные «олимпийские» заезды состоятся на следующий день, 21 мая с 14.00 до 15.30.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин 2 Что еще будет зрелищного?

Сам этап Кубка мира по гребле стартует 21 мая, также с предварительных заездов. Они начинаются с 9.00 и продлятся до полудня. Продолжение будет в этот же день с 16.15.

Так как видов программ много (в общей сложности — 29) предварительные этапы продлятся и в субботу, 22 мая. Самые красочные, драматические и захватывающие финалы состоятся в последний день соревнования, 23 мая.

С полным расписание II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ можно ознакомиться здесь.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин 3 Как проехать на гребной канал?

Как уже сообщал altapress.ru, варианта два — либо автобусом, либо электричкой. Для тех, кто купил входной билет в зону для зрителей, автобусы с остановки «Малая Олонская» будут ходить бесплатно с 07:30. Рейсы запланированы каждые 9 минут.

Расписание движение алтайских «шатлов» — в открытом доступе.

Проезд на электричке платный. Полный взрослый билет — 20 рублей, льготный — 10 рублей, детский — 5. Ежедневно десять электропоездов будут проезжать через остановку «Гребной канал». Расписание движения выложено здесь.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин 4 По какому каналу смотреть трансляцию?

Увы, после возникшего скандала с генеральным продюсером федерального «Матч ТВ» Тиной Канделаки от трансляции этапа Кубка мира по гребле этот телеканал отказался. Искать на этой кнопке барнаульские соревнования бесполезно.

Общедоступными они будут на местной «Катунь 24» и в Интернете. Трансляцию будет передавать YouTube-канал школы олимпийского резерва по гребле им. Костенко.

В кабельном эфире транслировать заезды будет телеканал EUROSPORT и EUROSPORT 2. Комментировать масштабные соревнования будет известный спортивный шоумен Дмитрий Губерниев.

Алтапресс