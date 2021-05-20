Алтапресс: Взбесившийся счетчик. Как на Алтае выигрывают и проигрывают суды с энергетиками

Выиграть спор с энергетиками для гражданина давно не проблема — если, конечно, он докажет, что прав. Другое дело, что сами требования граждан-потребителей иногда проистекают от незнания законов и правил. О чем спорили жители края и энергетики? Читайте в нашей небольшой подборке дел, рассмотренных в Алтайском краевом суде с 2020 года.

Энергетик. Sigmund. unsplash.com

Взбесившийся счетчик

Суть дела. В доме жителя Бийска больше 20 раз отключалось электричество. Разобравшись в ситуации, мужчина предположил: виной тому — новый счетчик, установленный энергетиками на электроопоре.

Отключений не вынесла старенькая бытовая техника — сломалась. И бийчанин потребовал от энергетиков заплатить ему за моральный вред и вышедшие из строя приборы.

Подробности

Энергетики из «Алтайкрайэнерго» повесили на опоре счетчик «Фобос 3» — в нем заложена возможность дистанционно отключать электричество.

И вот утром 3 декабря 2019 года в доме бийчанина неожиданно отключился свет на 2−4 минуты. Он проверил на сайте — не ведут ли какие работы на линии. Оказалось — нет.

Но на следующее утро свет отключался уже дважды. К вечеру он насчитал 17 отключений. История продолжалась и в другие дни — впрочем, свет пропадал уже не так часто.

Счетчик СС0

«Ответчик, получив техническую возможность, многократно, беспричинно, безосновательно и самовольно отключал электропитание дома истца, чем нарушил требования Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — заявил бийчанин на суде.

Мужчина не раз обращался к диспетчеру, к нему выезжали аварийные бригады. Но неисправность аварийщики не установили — история продолжалась и после их отъезда.

Поскольку за это время в доме потребителя вышли из строя телевизор марки «Эльдорадо», купленный в 2000 году, и холодильник «Индезит», приобретенный в 2008-м, он предположил: техника сломалась как раз вследствие отключений. И в суде он просил взыскать с энергетиков компенсацию морального вреда (200 тыс. рублей) и деньги за поломку техники (13 тыс.) и штраф.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Что решил краевой суд

Потребитель выиграл, хотя и не те суммы, на которые рассчитывал.

Эксперт, назначенный судом, предположил, что счетчик запрограммировали на определенный лимит потребляемой мощности. Лимит был превышен — в результате, скорее всего, и отключилось электричество, считал он. В дальнейшем, как показало его исследование, счетчик перенастроили и он перестал срабатывать на превышение лимита.

Энергетики с экспертом не согласились: считали, что его выводы — предположение. Но судей экспертиза убедила. Они напомнили, что отключать добросовестных плательщиков у нас запрещено, и вынесли вердикт в пользу гражданина.

Резюме. За моральный вред энергетики заплатят 8 тыс. рублей (вместо 200 тыс.), поломку техники — 7 469 рублей (вместо 13 тыс.), штраф — 7 739 рублей. Кроме того, энергетики должны были оплатить экспертизу — 37 тыс. Краевой суд вынес решение 22 декабря 2020 года.

Энергетик. Антон Дмитриев. unsplash.com

Повышающий коэффициент

Суть дела. Жительница Ярового считала, что, выставляя платеж за электричество, энергетики неправильно применили повышающий коэффициент 1,5. В результате ей выставили счет на 2 тыс. рублей больше, чем надо. Женщина потребовала в суде сделать перерасчет.

Подробности

В комнате, где живет сын женщины, нет счетчика. Энергетики из «Алтайэнергосбыта» предъявили к оплате счет за пять месяцев 2020 года с коэффициентом 1,5 — то есть на 50% больше.

В частности, в мае 2020 года начислили 719 рублей (за киловатт-часы) плюс 359,64 рублей (повышающий коэффициент).

И вот женщина заявила в суде: повышающий коэффициент 1,5 по закону не применяют, если техническая возможность установки электросчетчика отсутствует. А это как раз ее случай, что она и подтвердила документально.

Она считала, что счет ей выставили завышенный.

Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг. Стас Хазиев

Что решил краевой суд

Судьи констатировали, что по закону счетчики должны стоять у всех. И если их нет, с 1 января 2017 года применяется коэффициент 1,5.

Но они согласились, что исключение есть: если технической возможности поставить прибор учета нет, то, в самом деле, счет на 1,5 не умножают. Есть одна тонкость: потребитель должен вовремя предоставить акт обследования жилья.

Такой акт женщина составила с помощью управляющей компании. А вот предоставила она его энергетикам лишь в середине июня 2020 года. Энергетики это учли и больше коэффициент не применяют.

Резюме. Оснований делать перерасчет за январь-май 2020 года нет. Действия энергетиков законные. Краевой суд вынес это решение 9 февраля 2021 года.

Правосудие. Суд. Анна Зайкова, altapress.ru

Счетчик на опоре ЛЭП

Суть дела. В Бийске произошла еще одна спорная история. Энергетики сами и за свой счет установили счетчик на электроопоре — он учитывал, сколько киловатт-часов потребляет дом. Но жительница этого дома потребовала признать установку счетчика незаконной, сделать перерасчет и компенсировать ей моральный вред — 10 тыс. рублей.

Подробности

Энергетики из сетевой компании «Алтайкрайэнерго» повесили на опору счетчик «Меркурий 2015». Бийчанка, однако, заявила: еще в 2012 году на фасаде ее дома эта же организация установила другой счетчик — «Вектор 2». Он был исправен и мог служить до 2028 года.

Между тем, как заявила женщина на суде, замена счетчика требуется, когда тот сломался или истек межповерочный интервал. К тому же счетчик на опоре установили без согласия потребителя, утверждала она.

Причем опора стоит на другой стороне ее улицы, а это, как считала бийчанка, потребует от нее дополнительных затрат на его охрану и оплату потерь от опоры до дома.

Счетчики электроэнергии Фото автора Tim Mossholder: Pexels

Она потребовала признать действия энергетиков незаконными и рассчитать ей платеж по старому счетчику. Как отличаются начисления по старому и новому приборам учета, в тексте решения не указано.

Что решил суд

На суде, однако, энергетики объяснили: потребителю тратиться на охрану счетчика не надо.

А новый прибор учета поставили потому, что на подстанции, от которой идет линия и, соответственно, получает электричество данный дом, потери слишком большие — 25,9%. Тогда как в среднем в «Алтайкрайэнерго» — 10,22%.

«Алтайкрайэнерго». Altapress.ru

Между тем, есть постановление правительства (№ 977 от 1 декабря 2009 года), по которому в зонах повышенных потерь счетчики ставят на границе балансовой принадлежности. Граница же определена на опоре ЛЭП.

На суде энергетики также доказали, что уведомили потребителя об установке нового счетчика.

Резюме. Установка счетчика на опоре законна. Оснований делать перерасчет нет. Решение вынесено 3 марта 2021 года.

Женщина снимает показания счетчика. Анна Зайкова

Начисления за сломанный счетчик

Суть дела. Жительница Барнаула потребовала от «Барнаульской горэлектросети» (БГЭС) отменить акт проверки счетчика, так как прибор учета накручивал в десятки раз больше реального расхода. За электричество, которое она не «сжигала», ей выставили огромный счет.

С иском к «БГЭС» обратился и прокурор Железнодорожного района в интересах этой женщины. Он потребовал признать незаконными действия «Горсети» по начислению платы за электроэнергию и возложении на нее обязанности сделать перерасчет.

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Женщина не подавала энергетикам показания счетчика с ноября 2013 года — платила по нормативу. А в феврале 2019-го она попросила энергетиков проверить прибор — подозревала, что он сломался. Правда, обратилась, по ее словам, устно.

Электрик. Ремонт. Pixabay.com

Сотрудники энергокомпании пришли не сразу — только 2 апреля. Они просто сняли показания и вскоре предъявили счет. По их расчетам, женщина не оплатила 47 тыс. киловатт-часов. Сумма вышла фантастическая: 187 тыс. рублей.

В мае, уже по заявке жительницы Барнаула, энергетики проверили счетчик. Тут-то и выяснилось: он накручивает по 150 квт-часов в день (!). Счетчик признали негодным, в квартире установили новый.

Женщина с предъявленным счетом категорические не согласилась. По ее словам, обычно ее квартира площадью 63 «квадрата» расходует по 120−140 квт-часов в месяц — живет-то она одна.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Но энергетики настаивали на том, что в момент их первого, апрельского, визита счетчик был исправен. Они говорили, что им ни о какой поломке в феврале не сообщали (даже устно). И, стало быть, женщина должна оплатить счет.

Что решил краевой суд

Суд вынес решение, в общем-то, в пользу женщины. Эксперт пришел к выводу, что счетчик сломался еще в начале 2018 года, экспертизу судьи приняли (хотя энергетики с выводами специалиста не согласились), признав, что начисление 187 тыс. рублей необоснованно.

Резюме. Энергетиков обязали сделать перерасчет. При этом им следует применить повышающий коэффициент 1,5 с февраля 2019 года (дата первого, устного, обращения женщины в БГЭС) по 3 июня этого же года (дата установки нового счетчика). Краевой суд вынес решение в феврале 2020 года, в июле его утвердил Восьмой кассационный суд (Кемерово).

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Счет за непотребленную электроэнергию

Суть дела. «Горэлектросеть» подала иск на жителя частного дома Барнаула. От него энергетики потребовали заплатить за электричество почти за три года — с 1 декабря 2016 года по 30 сентября 2019-го.

Исправного счетчика в этом доме нет, так что сумма вышла приличная: около 60 тыс. рублей с учетом повышающего коэффициента 1,5 и пени.

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Между тем, мужчина на суде заявил, что электроэнергией не пользовался, и в доме, который ему подарили в 1994 году, никогда не жил. Да и не живет до сих пор. Для проживания эта недвижимость непригодна и она вообще снята с кадастрового учета еще в 2014 году.

Мужчина рассказал, что счетчик в этом доме был установлен в 1966 году. А еще в 1974-м истек срок его эксплуатации. По правилам, энергетики обязаны были не реже чем раз в полгода снимать показания счетчика, проверять его состояние. Но, как оказалось, за 45 лет они этого ни разу не сделали.

Старый счетчик. Unsplash.com

На суде энергетикам предложили показать акты проверки счетчика или же документ о том, что мужчина раньше платил за свет. Словом, что-нибудь, что свидетельствовало о потреблении электроэнергии. Но таких документов судьи не дождались.

Что решил краевой суд

Выиграл дело потребитель. Энергетики не опровергли его утверждение, что он в этом доме не жил. Не доказали, что он использовал электричество. А то, что объект снят с кадастрового учета в 2014 году, наоборот, подтверждено документами.

Энергетики, как отметили судьи, обладали сведениями, что счетчик вышел из строя еще в 1974 году. Однако они не требовали его заменить, не составляли акты о нарушениях.

При этом, спустя продолжительное время, начислили плату по нормативу с повышающим коэффициентом, «ссылаясь на истечение межповерочного интервала прибора учета».

Резюме. Краевой суд пришел к выводу, что энергетики, начислив долги, злоупотребили правом, и отказал им. Решение вынесено 2 марта 2021 года.

Алтапресс