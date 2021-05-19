ГОРНЯК22 19.05.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле собака принудительно отправила женщину на вакцинацию. Только прививки будут от бешенства

Горняк22
8 часов Ago

Жительница города рассказала в паблике «Инцидент Барнаул», как на нее воскресным днем напала собака, которая вместе с пьяным охранником приглядывала за сохранностью пляжа.

Серьезная собака. i.ytimg.com.

Нападение произошло на городском пляже в воскресенье 16 мая — собака покусала ногу. Причем пес сидел на длинной цепи.

«Запрещающих знаков где-то ходить и обходить собак не было. Собаки сидят на входе на пляж», — отметила пострадавшая.

По словам женщины, она попыталась узнать у охранника, вакцинирована ли собака, но мужчина не смог дать точный ответ: «В три часа дня он уже еле говорил из-за алкогольного опьянения».

«Повреждена верхняя треть голени. Ногу зашивали в травмпункте», — рассказала жительница Барнаула.

Также она посетовала, что теперь до 14 августа придется ставить прививки от бешенства.

В комментариях к записи отметили, что открытие пляжного сезона пока еще не объявили официально, так что на пляже делать нечего.

Впрочем, многие не согласны — сошлись во мнении, что, как минимум, не собакам решать, может ли человек посидеть на берегу Оби или не может.

Алтапресс

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