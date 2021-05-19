ГОРНЯК22 19.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Ждать ли Барнаулу транспортного коллапса из-за грандиозного праздника гребли

Горняк22
8 часов Ago

20 мая на барнаульском гребном канале начинаются международные соревнования по гребле. В столицу Алтайского края уже съехались более 300 иностранных спортсменов, а на сами старты ожидаются тысячи болельщиков. Встанет ли Барнаул из-за этого в одну большую пробку, об этом 18 мая сообщили организаторы.

На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов" Дмитрий Лямзин

По словам министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, транспортная доставка спортсменов от гостиниц до канала будет организована ранним утром. Возвращаться обратно гребцы будут вечером.

Проблем на дорогах они создать не должны, уверяет краевой чиновник.

Что касается болельщиков, то они смогут добраться до места проведения этапа Кубка мира двумя видами транспорта — автобусами и электричками.

Автобусное сообщение будет организовано от Речного вокзала, откуда с 7 часов утра каждые 8−10 минут будут отходить рейсы. Для обладателей билетов на соревнования проезд бесплатный.

Пробка в День города. 1 Пробка в День города. altapress.ru.

За поездку до остановки «Гребной канал» на электротранспорте придется заплатить. Стоимость проезда для взрослых — 20 рублей.

На личном транспорте до места не добраться, поэтому организаторы советуют зрителям заранее подумать, каким видом общественного транспорта удобнее воспользоваться. Как сообщил Алексей Перфильев, на соревнования продано уже более 13 тыс. билетов.

Алтапресс

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