Алтапресс: Спортсмены из 55 стран мира не приплыли, а прилетели в Барнаул

17 мая в аэропорту Барнаула приземлились два чартерных рейса из Венгрии, которые доставили участников второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования, в ходе которых будут разыграны олимпийские лицензии, пройдут на Гребном канале с 20 по 23 мая.

Первый международный турнир по гребле «Кубок чемпионов". ПАО "Ростелеком".

Утренний самолет доставил в Барнаул представителей Международной федерации каноэ, спортсменов, судей. Второй чартер из Будапешта доставил в Барнаул еще 114 гостей.

В соответствие с правилами проведения соревнований все гребцы и официальные лица прошли процедуры ПЦР-тестирования.

Уже 18 мая на Гребном канале начнутся тренировки участников Кубка мира.

Из каких стран прилетели спортсмены

Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Киргизия.

Как попасть на Кубок мира

Билеты можно купить в кассах города и через интернет на сайте Kassy. Ru. Чтобы заманить болельщиков на гребной канал, организаторы намерены разыграть среди зрителей квартиру и три автомобиля.

Организаторы обещают разыграть призы среди болельщиков, в том числе квартиру и три автомобиля.

Алтапресс