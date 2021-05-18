ГОРНЯК22 19.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Компания Александра Ракшина выгодно купила большой магазин в центре Барнаула

Горняк22
16 часов Ago

Торговая сеть «Мария-Ра» (принадлежит Александру Ракшину) приобрела почти за 60 млн рублей магазин «Лэнд» в центре краевой столицы — ранее принадлежал барнаульскому предпринимателю Павлу Тулину.

Супермаркет "Лэнд 24" — в цокольном этаже. avatars.mds.yandex.net

Как известно, бизнесмен Павел Тулин проходит в настоящее время процедуру банкротства, его имущество распродается. Изначально элитный супермаркет «Лэнд» был оценен в 70 млн рублей.

«Мария-Ра» в ходе торгов предложила организаторам лучшую цену — 59,1 млн рублей. Договор купли-продажи уже заключен. Площадь «Лэнда» составляет 960 кв. метров.

Ранее Павел Тулин пытался продать этот магазин самостоятельно, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с «Зернобанком». Кредитная организация хотела обанкротить предпринимателя, но вскоре обанкротилась сама.

Покупателем «Лэнда» в 2019 году была некая Светлана Юркова. Но в октябре 2019-го мировое соглашение между Тулиным и кредиторами расторгли, а дело о банкротстве возобновили.

Финансовый управляющий в суде опротестовал продажу магазина и возвратил его в конкурсную массу бизнесмена.

Алтапресс

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