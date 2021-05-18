Алтапресс: Холодный воздух из Арктики принесет в Алтайский край заморозки до -3 градусов

Жара, а затем похолодание и даже заморозки до -3 градусов ожидают жителей Алтайского края на текущей неделе.

Заморозки, иней. СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, во вторник, 18 мая, в регионе будет +24…+31 градус.

Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6−11 метров в секунду, местами порывы 15−20 метров.

В среду, 19 мая, станет прохладнее — дневные температуры составят +16…+21 градус. На большей части края прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 8−13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров.

По словам собеседницы, в период с 20 по 22 мая Алтайский край окажется под влиянием арктического антициклона. С затоком холода в ночные часы 20, 21 и 22 мая местами по региону возможны заморозки до 0…-3 градусов.

Заморозки. pixabay.com

В дневное время по краю ожидаются кратковременные дожди и грозы, а также порывистый ветер.

Потепление в регионе начнется в течение дня 22 мая. Дневные температуры поднимутся до +15…+20 градусов и далее будут постепенно нарастать.

Также напомним, что в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс