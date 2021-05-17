ГОРНЯК22 17.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Мужчина прогулялся в одних трусах под окнами детской больницы в Барнауле

Горняк22
7 часов Ago

Жительница Барнаула сняла на видео, как неизвестный прогуливался под окнами Алтайской краевой клинической больницы. Ролик опубликовало сообщество Barnaul.22

Мужчина в трусах гуляет у детской больницы в Барнауле. Barnaul.

«Обострение или к дождю? Интересно, почему полиция до сих пор его не забрала?», — написал в посте автор видео.

В комментариях под роликом стали сомневаться, что молодой человек мог прогуливаться в неглиже:

— Жара, однако… А где видно, что это трусы? И какие это трусы? Семейные? Если это спортивные трусы, и парень занимается физкультурой…

Алтапресс

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