Алтапресс: Мужчина прогулялся в одних трусах под окнами детской больницы в Барнауле
Жительница Барнаула сняла на видео, как неизвестный прогуливался под окнами Алтайской краевой клинической больницы. Ролик опубликовало сообщество Barnaul.22
Мужчина в трусах гуляет у детской больницы в Барнауле. Barnaul.
«Обострение или к дождю? Интересно, почему полиция до сих пор его не забрала?», — написал в посте автор видео.
В комментариях под роликом стали сомневаться, что молодой человек мог прогуливаться в неглиже:
— Жара, однако… А где видно, что это трусы? И какие это трусы? Семейные? Если это спортивные трусы, и парень занимается физкультурой…