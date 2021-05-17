Алтапресс: Два крупных завода в Алтайском крае оказались никому не нужны

14 мая должны были пройти торги по продаже имущества Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов, однако они не состоялись. Претендентов на эти активы не нашлось.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

Имущество предприятий было выставлено одним лотом, в который вошли недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны, газопровод и многое другое.

Начальная стоимость лота составляла 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири», в собственности которого находились предприятия, — 9 млрд рублей.

Кто может купить

В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает федеральная компания «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.

«Юг Сибири» — эксклюзивный дистрибьютор крупнейших маслоэкстракционных заводов Сибири. архив ООО «Юг Сибири»

К слову, один из арендуемых объектов в конце прошлого года «Благо» уже лишилось. С торгов по банкротству был продан элеватор в Ребрихе, который компания использовала для хранения масличного сырья.

Как ранее сообщали источники altapress.ru, маслоэкстракционными заводами интересовались и другие федеральные игроки. В качестве главных преимуществ данных активов называлась близость к азиатским рынкам сбыта, в частности Китаю.

Алтапресс