ГОРНЯК22 17.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Два крупных завода в Алтайском крае оказались никому не нужны

Горняк22
7 часов Ago

14 мая должны были пройти торги по продаже имущества Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов, однако они не состоялись. Претендентов на эти активы не нашлось.

На предприятии "Юг Сибири". Олег Богданов

Имущество предприятий было выставлено одним лотом, в который вошли недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны, газопровод и многое другое.

Начальная стоимость лота составляла 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири», в собственности которого находились предприятия, — 9 млрд рублей.

Кто может купить

В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает федеральная компания «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.

&quot;Юг Сибири&quot; – эксклюзивный дистрибьютор крупнейших маслоэкстракционных заводов Сибири.1 «Юг Сибири» — эксклюзивный дистрибьютор крупнейших маслоэкстракционных заводов Сибири. архив ООО «Юг Сибири»

К слову, один из арендуемых объектов в конце прошлого года «Благо» уже лишилось. С торгов по банкротству был продан элеватор в Ребрихе, который компания использовала для хранения масличного сырья.

Как ранее сообщали источники altapress.ru, маслоэкстракционными заводами интересовались и другие федеральные игроки. В качестве главных преимуществ данных активов называлась близость к азиатским рынкам сбыта, в частности Китаю.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Мужчина прогулялся в одних трусах под окнами детской больницы в Барнауле

Алтапресс: Мужчина прогулялся в одних трусах под окнами детской больницы в Барнауле

Горняк22
7 часов Ago
Жительница Барнаула сняла на видео, как неизвестный прогуливался под окнами Алтайской краевой клинической больницы. Ролик опубликовало сообщество Barnaul.22 Мужчина в трусах...
Алтапресс: Два крупных завода в Алтайском крае оказались никому не нужны

Алтапресс: Два крупных завода в Алтайском крае оказались никому не нужны

Горняк22
7 часов Ago
14 мая должны были пройти торги по продаже имущества Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов, однако они не состоялись. Претендентов на эти активы не нашлось. На предприятии...
Алтапресс: Землю — строителям. Как в Алтайском крае упростили поиск участков для возведения жилья и где их взяли

Алтапресс: Землю — строителям. Как в Алтайском крае упростили поиск участков для возведения жилья и где их взяли

Горняк22
7 часов Ago
Росреестр дал застройщиком прекрасную возможность выбрать подходящий земельный участок для возведения жилых высоток на кадастровой карте. Где искать наделы, как их оформлять...
Алтапресс: Землю — строителям. Как в Алтайском крае упростили поиск участков для возведения жилья и где их взяли

Алтапресс: Землю — строителям. Как в Алтайском крае упростили поиск участков для возведения жилья и где их взяли

Горняк22
7 часов Ago
Росреестр дал застройщиком прекрасную возможность выбрать подходящий земельный участок для возведения жилых высоток на кадастровой карте. Где искать наделы, как их оформлять...
Алтапресс: «Мисс Агро — 2021»: на Алтае вновь пройдет уникальный конкурс красоты среди сельских девушек

Алтапресс: «Мисс Агро — 2021»: на Алтае вновь пройдет уникальный конкурс красоты среди сельских девушек

Горняк22
7 часов Ago
Altapress.ru вновь запускает уникальный проект «Мисс Агро — 2021»: вместе с читателями нашего портала мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте....
Алтапресс: «Мисс Агро — 2021»: на Алтае вновь пройдет уникальный конкурс красоты среди сельских девушек

Алтапресс: «Мисс Агро — 2021»: на Алтае вновь пройдет уникальный конкурс красоты среди сельских девушек

Горняк22
7 часов Ago
Altapress.ru вновь запускает уникальный проект «Мисс Агро — 2021»: вместе с читателями нашего портала мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте....

Читать по теме:

ВТОПЕ: