Алтапресс: Землю — строителям. Как в Алтайском крае упростили поиск участков для возведения жилья и где их взяли

Росреестр дал застройщиком прекрасную возможность выбрать подходящий земельный участок для возведения жилых высоток на кадастровой карте. Где искать наделы, как их оформлять и насколько велик выбор — в разборе altapress.ru

Ремонт. Стройка. СС0. 1 Сколько пригодных для застройки участков есть в Алтайском крае?

По данным Росреестра в регионе насчитывается 29 земельных участков, пригодных для жилищного строительства. Все они внесены в публичную кадастровую карту. Так застройщики смогут в любое время посмотреть потенциально интересные территории.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова. 2 Где находятся эти участки?

Большая часть сосредоточена в краевой столице, отмечает Юрий Калашников, руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю. Но есть участки и в других городах региона.

Участки в муниципалитетах края:

14 — Барнаул

7 — Рубцовск

5 — Бийск

2 — Белокуриха

1 — Заринск

Так, в Барнауле в качестве подходящих для жилой застройки указаны земельные участки на ул. Звездная, 12 (21,9 тыс. кв. м), три надела на ул. Нагорная 15-г/1, 15-г/3, 15-г/12 (7,9 тыс. кв. м, 9 тыс. кв. м и 5,2 тыс. кв. м соответственно), центральная часть квартала 2012 (147,9 тыс. кв. м).

На стройке. Строители. altapress.ru 3 Барнаульский девелопмент до сих пор говорит о дефиците земли под жилую застройку, откуда взялось столько земли?

Все началось в 2020 году. По поручению правительства России, центрального аппарата Росреестра по Алтайскому краю и кадастровой палаты в нашем регионе провели анализ эффективности использования территорий. В том числе, находящихся в федеральной собственности. Так удалось определить, можно ли вовлечь их в оборот для жилищного строительства.

Отметим, что в аналитической работе были задействованы также представители федеральной и региональной власти, местного самоуправления, а также застройщики.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова. 4 Опция по поиску участков доступна только в Алтайском крае?

Работа ведется в масштабах всей страны. Как рассказали в пресс-службе Росреестра, она была проведена впервые и в беспрецедентно короткие сроки.

Скриншот фрагмента публичной кадастровой карты. pkk.rosreestr.ru. 5 Где можно посмотреть участки?

На основе полученной аналитической информации, на публичной кадастровой карте был размещен сервис «Земля для стройки».

Найти участки несложно. На сайте ПКК нужно выбрать тип объектов поиска «Жилищное строительство» и выполнить поиск по кадастровому или условному номеру, либо ввести в поисковую строку название города. В последнем случае отобразятся все пригодные (или потенциально пригодная) разграниченные территории для жилой застройки.

А вот для того, чтобы найти все объекты нужно ввести символ «*» в строку поиска.

Вдобавок, сервис призван обеспечить взаимодействие застройщиков и органов исполнительной власти российских субъектов, например Алтайского края, при предоставлении таких наделов.

Стройка. СС0. 6 Как с помощью сервиса подать заявку на тот или иной участок?

Девелоперам, заинтересованным в получении земельных участков для жилищного строительства, нужно заполнить специальную форму и подать обращение на адрес электронной почты Управления имущественных отношений Алтайского края.

Полученные сведения будут формироваться и направляться в автоматическом режиме.

Функция, которая работает по принципу «одного окна», может стать очень удобной формой для проведения консультаций органами власти того или иного субъекта в оформлении прав инвестора на интересующие земельные участки.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова. 7 В чем плюсы нововведения?

В рамках проекта любой застройщик просто и безбарьерно сможет брать землю под строительство. Выбрав подходящий свободный земельный участок, застройщик может получить о нем сведения, направить заявку, рассчитать потенциальную стоимость.

Разбор подготовлен на основе информации, предоставленной пресс-службой управления Росреестра по Алтайскому краю.

Алтапресс