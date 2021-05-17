Алтапресс: «Мисс Агро — 2021»: на Алтае вновь пройдет уникальный конкурс красоты среди сельских девушек

Altapress.ru вновь запускает уникальный проект «Мисс Агро — 2021»: вместе с читателями нашего портала мы выберем лучшую работницу сельского хозяйства не по надоям и привесам, а по красоте. Победительницу ждет множество новых впечатлений и незабываемых сюрпризов.

Девушка. Поле. unsplash.com.

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Отбор претенденток на звание «Мисс Агро — 2021» стартует прямо сейчас.

Принять участие в нем может каждая жительница Алтайского края, работающая в сфере сельского хозяйства, — доярка, телятница, ветврач, осеменатор, а может это будет знатная комбайнерша или успешная руководительница фермерского хозяйства.

Рост, вес, возраст нам не важны. Главное — уверенность в своей победе!

Что требуется от претенденток

Чтобы стать участницей конкурса «Мисс Агро — 2021», вам необходимо прислать заявку, в которой указать свои имя, фамилию, специальность и написать несколько слов о себе. Поведайте миру, чем вы помогаете сельскому хозяйству Алтайского края.

Лето. Девушка в поле. СС0

Ждем от вас также фотографии во всей красе.

Заявки мы принимаем до 18.00 21 мая по электронной почте:

a.nedobitkova@yandex.ru

Как будет проходить голосование

Право выбрать «Мисс Агро — 2021» мы предоставим читателям altapress.ru. Народное голосование стартует в начале июня.

До этого каждый день мы будем представлять наших новых участниц.

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Что ждет победительницу

«Мисс Агро — 2021» мы обещаем сделать еще краше и счастливее. В Барнауле победительницу ожидает стильный апгрейд, шикарный макияж, прическа, наряды, профессиональная фотосессия и много других сюрпризов.

Имя новой главной красавицы сельского хозяйства жители края узнают 22 июня. В этот день выйдет спецвыпуск журнала «Свободный курс», посвященный агропромышленному комплексу региона, в котором мы расскажем и покажем, что у нас получилось.

Кто победил в прошлом году

В 2020 году за титул «Мисс Агро» боролись восемь претенденток. В общей сложности читатели аltapress.ru отдали за них более 2 тыс. голосов. Больше всех — за Яну Иночкину из Целинного района.

Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин Победительница проекта «Мисс Агро — 2020» Яна Иночкина. Дмитрий Лямзин

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