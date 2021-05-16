Алтапресс: Ад аллергика. Цветущий Барнаул на снимках из соцсетей

Весна окончательно обосновалась в Барнауле. Синоптики обещают жару до +30 в ближайшие дни, и яблони уже цветут. Самое время добавить весеннее фото в Instagram. Altapress.ru собрал самые нежные снимки из соцсетей. Полюбуйтесь.

На Алтае повторно зацвела черемуха. из соцсетей

На улицах Барнаула вовсю цветут яблони и черемуха. Этого нельзя не заметить, даже если идешь уткнувшись в экран смартфона. Аромат цветов преследует повсюду.

Однако аллергикам такое любование природой совсем не по душе (или носу). Поэтому предлагаем взглянуть на цветущий город на снимках из соцсетей.

Одно из самых популярных мест для «фото в яблонях» — роща перед главным корпусом АлтГТУ. Там же в конце мая можно сделать снимки с цветущей сиренью.

Алтапресс