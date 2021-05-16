ГОРНЯК22 16.05.2021
Барнаул

Алтапресс: За неделю в Алтайском крае клещи покусали более двух тысяч человек

Горняк22
14 часов Ago

С начала сезона активности клещей (5 апреля) от клещей пострадали 2198 жителей края. Годом ранее на укусы жаловались 4421 человек, сообщает краевой Роспотребнадзор.

Клещ. Архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Из общего числа обратившихся в поликлиники 736 детей до 14 лет.

В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от присасывания клещей пострадали 785 человек, в том числе 179 детей.

Зарегистрирован 31 случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом.

Также замечены три случая подозрения на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у ребенка 14 лет.

Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей введен иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.

Пик активности клещей прогнозируется во 2−3 декадах мая и начале июня.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: 30-градусная жара, грозы и порывистый ветер одновременно пришли в Алтайский край

Алтапресс: 30-градусная жара, грозы и порывистый ветер одновременно пришли в Алтайский край

Горняк22
14 часов Ago
Жаркую погоду с грозами и порывистым ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 16 мая. Гроза над Барнаулом. altapress.ru Как сообщили в региональном Гидрометцентре, местами...
Алтапресс: В Алтайский край привезли останки солдата, погибшего в годы войны

Алтапресс: В Алтайский край привезли останки солдата, погибшего в годы войны

Горняк22
14 часов Ago
14 мая в Барнаул доставили останки красноармейца Ивана Куземина. Участники военно-исторических клубов организовали встречу солдата, сообщает Barnaul22. В Алтайский край привезли останки...
Алтапресс: Родители барнаульских школьников бьют тревогу из-за шестиклассника с ножом

Алтапресс: Родители барнаульских школьников бьют тревогу из-за шестиклассника с ножом

Горняк22
14 часов Ago
Инцидент произошел 14 мая в барнаульской школе № 114. Один из учеников шестого класса пришел на уроки с кухонным ножом, рассказали родители школьников в сообществе Barnaul22. Школьник....
Алтапресс: Более пяти КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка, где нашли скелет

Алтапресс: Более пяти КамАЗов мусора вывезли из барнаульского парка, где нашли скелет

Горняк22
2 дня Ago
Полтысячи волонтеров приняли участие в субботнике, который прошел 14 мая в барнаульском парке «Юбилейный». Огромное количество мусора увезли на свалку. Субботник в парке "Юбилейный"....

Читать по теме:

ВТОПЕ: