ГОРНЯК22 16.05.2021
Барнаул

Алтапресс: 30-градусная жара, грозы и порывистый ветер одновременно пришли в Алтайский край

Горняк22
14 часов Ago

Жаркую погоду с грозами и порывистым ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 16 мая.

Гроза над Барнаулом. altapress.ru

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, местами в восточных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха составит +26…+31 градус.

Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Температура в краевой столице составит +27…+29 градусов.

Ветер юго-западный, 5−10 метров в секунду, порывы до 15 метров.

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Алтапресс

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