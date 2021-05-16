Алтапресс: В Алтайский край привезли останки солдата, погибшего в годы войны

14 мая в Барнаул доставили останки красноармейца Ивана Куземина. Участники военно-исторических клубов организовали встречу солдата, сообщает Barnaul22.

В Алтайский край привезли останки солдата, погибшего в годы войны. vk.com/barneos22

Останки Ивана Куземина обнаружили 25 сентября 2020 года в Городищенском районе Волгоградской области. Поисковым отрядам удалось восстановить имя бойца по сохранившемуся медальону, пишет «Алтайская правда».

Иван родился в 1923. До войны жил в Молотовском зерносовхозе — сейчас село Горьковское — Шипуновского района Алтайского края.

В 1941 году его призвали на фронт в ряды 298-й стрелковой дивизии. Позже ее переименуют в 80-ю гвардейскую за героизм и мужество в Сталинградской битве. Сержант Кузёмин воевал под Сталинградом около месяца.

Письменная связь с красноармейцем прервалась 22 сентября 1942 года. А потом пришло извещение, что сержант Куземин пропал без вести.

Родные вспоминали, что его мама, Анна Федоровна, до конца жизни ждала младшего сына домой.

В Горьковском похоронены отец, мать и сестра солдата, пишет «Алтайская правда». В селе до сих пор живут племянники Ивана.

Участники военно-исторических клубов Барнаула организовали встречу солдата и его отправку на родину. 15 мая там пройдёт торжественная церемония захоронения.

Алтапресс