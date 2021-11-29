Алтапресс: Только один знак будет светиться счастьем. Астрологический прогноз с 29 ноября по 5 декабря

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Девушка. Улыбка. СС0

На этой неделе всем знакам зодиака так или иначе будет несладко. Кто-то в меньшей или большей степени будет подвержен агрессии. Вы станете ощущать на себе невероятную тяжесть. Поэтому берегите себя!

Овен

Овнам на этой неделе достанется больше всех! Ваша неуемная и неугомонная энергия сыграет злую шутку. Особенно от нее могут пострадать близкие. Будьте плавными и степенными.

Телец

Тельцы на этой неделе как никогда будут нуждаться в защите и безопасности. Возможны даже приступы страха и панические атаки. Поэтому старайтесь всегда находиться в теплой дружеской компании, в атмосфере поддержки и понимания.

Близнецы

Близнецам бы я на этой неделе посоветовал вспомнить о своей природе. Если вы девочка в душе, то постарайтесь это оберегать и никому не давать разрушать. Если вы мужчина, обеспечьте всем вокруг безопасность, при этом начните в первую очередь с себя. Обозначьте всем свои личные границы спокойно и уверено.

Вязаные варежки. pixabay.com.

Рак

На Раков на этой неделе нахлынет волна творчества и рукодельничества! Не отказывайте себе в этом удовольствии, пусть мир увидит настоящие шедевры. И пусть даже это будет довязанный шарф или собранная полка.

Лев

Львам на этой неделе улыбнется удача приумножить или укрепить свое финансовое положение. Не упустите шанс! Не отмахивайтесь от предложений, но не забудьте читать, что написано мелким шрифтом внизу.

Дева

Девы на этой неделе будут мучиться самоедством. Конструктивная критика и самосовершенствование — это, конечно, хорошо, но будьте же в конце концов к себе милосердны!

Весы

В Весах на этой неделе проснется жажда власти! Вам захочется сказать каждому, как нужно правильно жить и что делать, чтобы все получалось. Однако потом не расстраивайтесь, если услышите в свой адрес грубости! Дайте людям свободу выбора!

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Скорпион

Скорпионов на этой неделе озарят гениальные идеи. Уходите от стандартов. Не останавливайтесь на одном самом простом варианте. Смотрите шире и глубже. Позвольте себе смелость быть спонтанными!

Стрелец

Стрельцов на этой неделе ожидают офисные войны. И от того, насколько вы будете целеустремленны, решительны и тверды, зависит исход этого сражения. Не дайте никому спуску! Будьте на несколько шагов вперед!

Козерог

Козерогам на этой неделе нужно вспомнить о своих родителях. Посетите их, пообщайтесь от души! И посоветуйте тоже самое тем, кто рядом с вами. Примите с благодарностью советы близких. И уберите весь негатив, который у вас к ним остался в сердце.

Водолей

Прекрасному настроению Водолеев на этой неделе можно только позавидовать. И испортить его может только ваш страх. Если вы сможете его побороть, то продолжите, как новогодняя елка, светиться радостью и счастьем!

Счастье, в Первомай проходящее мимо. Улица Обнорского. Новокузнецк. 01.05.1983. Объединение «ТРИВА». ghmak.ru.

Рыбы

Рыбам повезло больше всех на этой неделе. Вы будете постоянно чувствовать внимание и заботу вашего любимого человека! Если это чувство будет уходить, просто скажите своей половинке, что вы нуждаетесь в доброте, ласки и любви. И тогда надо вами снова взойдет солнышко!

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Алтапресс