Алтапресс: «Небо» с овчинку. В Барнауле за 805 тыс. рублей продают мини-апартаменты в долгострое девелопера-банкрота

Объявление о продаже так называемых апартаментов площадью 15 кв. м в доме-гостинице «Sky-M» на ул. Шумакова, 21 (находится неподалеку от ТЦ «Европа») выставлено на сайте «Циан» с пометкой «Срочно!». Речь идет о реализации недвижимости по договору переуступки в недостроенном объекте обанкротившейся компании «Сентябрь». Цена вопроса — 805 тыс. рублей.

Недостроенный апарт-комплекс "Sky-M" на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

Гостиница в «жилищной» шкуре

Изначально апарт-комплекс «Sky-M» презентовали как гостиницу. Согласно проектной документации, строящееся здание является социальным объектом. Однако на официальном сайте объекта дом до сих пор позиционируют как жилой апарт-комплекс с квартирами свободной планировки. Планировалось, что здесь будут даже двухуровневые апартаменты с панорамным видом на Индустриальный район.

Напомним, «Sky-M» должна была возвести компания «Сентябрь». Строительство восьмиэтажной гостиницы (на тот момент это был именно отель — прим. ред.) началось шесть лет назад, весной 2015 года. Генеральным подрядчиком выступила СМК «Опора», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Обе фирмы учредил бизнесмен Вячеслав Пестерев.

Планировалось, что объект введут в эксплуатацию в декабре 2017-го. Через полгода после начала строительства, когда над фундаментом вырос первый этаж, руководство «Сентября» решило продать недострой.

Апарт-комплекс «SKY-M» архив ООО «Сентябрь»

Но покупатель так и не нашелся. Тогда-то компания и сменила концепцию, объявив о строительстве уникального для Барнаула апарт-комплекса. Переводить недвижимость в другую категорию собственник не торопился. Официально объект так и остался нежилым. Это не помешало ему несколько лет назад продать 62 «квартиры» дольщикам на сумму в 114 млн рублей.

Справка

В проектной документации уточняется, что «Сентябрь» заключал с «инвесторами» договоры не долевого участия (ДДУ), а с использованием «иных способов обеспечения гражданской ответственности застройщика». Как пояснили в жилинспекции изданию Amic.ru, из-за статуса нежилого статуса объекта покупатели вряд ли получат помощь от государства, ведь оно защищает интересы только дольщиков жилых объектов.

Банкротство «Сентября»

Тем временем, сроки сдачи объекта начали переносить. Последний раз это было сделано в октябре уходящего года. А вот о том, что с объектом творится неладное, стало известно в мае 2020-го. Он пополнил список реестра проблемных объектов, опубликованного на сайте «ДОМ.РФ».

Апарт-комплекс «SKY-M» архив ООО «Сентябрь»

Известно, что стройка встала из-за нехватки финансирования. В июне 2020 года в инспекции стройжилнадзора отметили, что проблемы с деньгами у застройщика появились из-за задолженности участников долевого строительства, которая составила 40 млн рублей.

В сентябре 2020-го стало известно, что здание готовят к продаже, чтобы пополнить конкурсную массу, так как Арбитражный суд признал компанию «Сентябрь» несостоятельной. Решение было принято в июне этого года.

Апарт-комплекс был оценен в 117,253 млн рублей. Заключение о рыночной стоимости составил специалист общероссийской организации «Русское общество оценщиков» Елена Зорян. Во внимание были взяты состояние объекта, расположение, его возможное использование, стоимость земли под недостроенным зданием, экономическая ситуация в городе и крае и т. д.

Апарт-комплекс под названием «SKY M». архив kapitalist. tv

Угроза банкротства висела над «Сентябрем» с осени прошлого года. О своем требовании забрать деньги за «долевку» объявил один из клиентов фирмы. Однако дольщик пошел навстречу и согласился в обмен на деньги за недостроенную недвижимость и неустойку на мировое соглашение.

В материалах судебного решения сказано, что он получил лишь малую часть суммы — 200 тыс. рублей вместо 1,9 млн рублей. На основании этого и было расторгнуто заключенное мировое соглашение, а «Сентябрь» из-за неплатежеспособности признали банкротом.

Отличный ли вариант

В объявлении о продаже мини-апартаментов сказано, что это «Отличный вариант как для инвестиции, так и для проживания». Помещение находится третьем этаже строящегося 8-этажного здания, срок сдачи которого — III квартал 2021 года.

Недостроенный апарт-комплекс «Sky-M» на ул. Шумакова, 21. Ноябрь 2021 года. Altapress.ru.

«Как и все современный строящиеся квартиры — свободная планировка. Все для реализации ваших дизайнерских решений», — оптимистично заявляет автор объявления.

Апарт-комплекс «SKY M». архив kapitalist.tv.

На странице, посвященной проблемному апарт-комплексу на сайте «ДОМ.РФ», уточняется, что решением проблемы долгостроя может стать привлечение инвестора.

«Согласно дорожной карте субъекта Российской Федерации, восстановление прав граждан ожидается до 31 декабря 2022», — поясняет ресурс.

Что еще известно об объекте

Степень готовности — 60%. Из них: фундамент , крыша , стены , перекрытия — 100%, проемы — 64%, отделочные работы — 36%, остальное — 0%.

крыша стены перекрытия — 100%, проемы — 64%, отделочные работы — 36%, остальное — 0%. Проектная организация — «Архи-Групп»

Предполагаемая площадь объекта — 5,14 тыс. кв. м

Размер участка — 4,5 тыс. кв. м

Количество нежилых помещений — 94

Запланированное количество парковочных мест — 42

Предполагаемая стоимость строительства — 120 млн рублей

Алтапресс