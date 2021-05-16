ГОРНЯК22 16.05.2021
Барнаул

Алтапресс: Родители барнаульских школьников бьют тревогу из-за шестиклассника с ножом

Горняк22
14 часов Ago

Инцидент произошел 14 мая в барнаульской школе № 114. Один из учеников шестого класса пришел на уроки с кухонным ножом, рассказали родители школьников в сообществе Barnaul22.

Школьник. Подросток. СС0

По словам обеспокоенных родителей, шестиклассник принес нож, чтобы кидать его в цели — двоих одноклассников.

На уроке математики ученики заметили оружие в рюкзаке мальчика и сообщили об этом учителю. Преподаватель пытался изъять нож, но ученик его не отдал и ушел с уроков.

Обеспокоенные родители сообщили altapress.ru, что «после событий в Казани такие обстоятельства заставляют волноваться еще больше».

«Дети боятся идти в школу, мы, родители, боимся за жизнь детей. Ранее этот подросток проявлял агрессию по отношению к одноклассникам и учителям. За два года было написано много жалоб. Его переводят из класса в класс и мер особых школа не может предпринять. Куда нам ещё обращаться? Нам страшно», — рассказали родители учеников в сообществе Barnaul22.

Школа. Учеба.1 Школа. Учеба. СС0.

В комитете по информационной политике сообществу рассказали, что, по словам учителя и замдиректора, никто не видел оружие. К охраннику школы также никто не обращался — школу охраняет ОАО ЧОП «Скиф».

На данный момент УМВД проводит проверку: в школе проведено обследование, с учителя и директора школы взяли объяснительные.

По данным сообщества, шестиклассник находится на особом контроле в школе, состоит на учете в ПДН. Мама ребенка отрицает, что ее ребенок имел при себе кухонный нож во время занятий.

Первоклассник. Школа.2 Первоклассник. Школа. Олег Богданов

Родители учеников школы № 114 рассказали altapress.ru, что «администрация школы проводит расследование совместно с правоохранительными органами».

Сообщение об этом сегодня, 15 мая, педагоги разместили в родительских чатах в WhatsApp.

«Образовательное учреждение работает в безопасном режиме. Убедительно просим Вас не поддаваться панике», — говорится в сообщениях администрации учреждения.

Ученики барнаульской школы № 114 уже фигурировали в крупном скандале. 9 марта 2018 года в Барнауле произошел конфликт между тремя ученицами учреждения. Две 15-летние девочки избили сверстницу в подъезде дома. Все происходящее они снимали на телефон и транслировали в соцсети. В момент избиения девушки были пьяны.

Алтапресс

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