Алтапресс: Днем с огнем не сыщешь. Как алтайские аграрии переживают жесточайший кризис на рынке удобрений

Уже к весне цены на минеральные удобрения могут еще сильнее подскочить. Это последствия газового кризиса, который еще в середине нынешнего года серьезно осложнил ситуацию на рынке. Несмотря на то, что государство вроде бы пытается все исправить — вводит ограничения, замораживает цены, собирает с регионов лимиты по закупкам удобрений — изменить кардинальным образом положение дел пока не удается. Эксперты советуют сельхозпроизводителям не полагаться на авось и готовиться к худшему.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Что происходит в районах

«Панкрушихинский агропромснаб» в 2021 году повсеместно начал применять жидкие удобрения КАС (карбомидно-амиачная смесь). Руководитель хозяйства Сергей Топчиев решил к этому вопросу подойти серьезно: закупил оборудование для дозированного внесения, емкости для хранения и само вещество. Его должно хватить, чтобы полностью покрыть потребности на будущий год.

Сколько пришлось вложить средств, фермер не называет, но отмечает: при хорошем урожае, который хозяйство получает с применением жидкой смеси, все вливания окупаются за год.

По словам Сергея Топчиева, удачный опыт применения КАС на полях Алтайского края уже есть — при должном подходе прибавка по зерновым может доходить до 10 центнеров на каждом гектаре. А это серьезный показатель.

Аграрии. Сельское хозяйство. СС0

Увы, прагматично к «минеральному» вопросу подходят далеко не все. Фермер утверждает: многие хозяйства начинают думать о покупке удобрений в апреле-мае, перед самой посевной, и таким подходам сами же провоцируют ажиотаж.

«На сегодняшний день поводов для беспокойства у меня нет. Один вопрос — как пройдет зимнее хранение карбомидно-амиачной смеси. Надеюсь, что все будет хорошо. Хранилище, которое мы оборудовали, может функционировать два-три десятилетия», — рассказывает Топчиев.

Одно «но»: цена на карбомидно-амиачную смесь в ноябре выросла на 30%. Что ждет в будущем, вообще не понятно.

Почему так произошло

Весной нынешнего года никто и предположить не мог, что рынок минеральных удобрений в стране тряхнет с такой силой.

Удобрения. СС0

Анатолий Вытоптов, руководитель компании «АгроХимСервис», много лет поставляющей препараты химизации в Алтайский край, говорит, что до июня было все спокойно.

Поступающие заранее заявки дилеры спокойно отрабатывали, дефицита не наблюдалось, цены были вполне стабильные. Азотные удобрения, например, можно было купить по 14 тыс. за тонну.

Но грянул июнь, и все изменилось. «Все мы прекрасно понимаем, какую долю в структуре производства азотных удобрений занимает газ, поэтому на вопрос, что же произошло, ответ очевиден. Из-за подорожания топлива эта категория удобрений сегодня стоит уже 23−25 тыс. рублей за тонну», — сообщил Вытоптов.

Экспертный совет по сельскому хозяйству. Анна Зайкова

По его словам, если по поставкам азотным удобрения еще как-то удается решить вопрос — по соседству есть предприятие «СДС Азот» в Кузбассе, — то по магниевым сложнее.

«Их днем с огнем не сыщешь. Пытаемся как-то решить вопрос. С боем вырываем, достаем, стараемся привезти к себе на склады или по прямым контрактам сразу сельхозпроизводителям», — объясняет эксперт.

Еще проблематичнее со сложными удобрениями: мало того, что цена абсолютно непредсказуемая, так еще купить их практически невозможно. «Мы вынуждены были аккредитоваться через биржу. И получается такая ситуация: идут три-четыре вагона комплексных удобрений в наш адрес. Но компания-производитель разрешает нам выкупить через биржу только часть, и то по 40−50 тонн в день, не более того», — сообщил Анатолий Вытоптов.

Что требуется Алтайскому краю

Надо сказать, что применение минеральных удобрений в Алтайском крае ежегодно увеличивается.

Губернатор Виктор Томенко оценил ход посевной кампании. Антон Червяков / altairegion22.ru

По словам Владимира Беляева, заведующего кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий Алтайского государственного аграрного университета, если в 2014 году сельхозорганизации использовали препараты всего на 300 тыс. га пашни, то в 2020-ом этот показатель перевалил за 1,1 млн га. Правда и затраты на покупку удобрений за это время выросли более чем в пять раз.

Но аграрии все равно видят в этом будущее. Сельхозпредприятие «Вирт» в Зональном районе уже много лет опытным путем работает над применением удобрений.

Директор хозяйства Павел Бейфорт уверен: когда подходишь к определенному уровню урожайности, внесение азота, фосфора, калия серьезных результатов приносить не будет.

«Сегодня алтайской науке и минсельхозу надо каким-то образом на этом вопросе сконцентрировать внимание, — полагает Бейфорт. — И закладывать опыты с применением микроэлементов. Мы уже подали заявку на завод по выпуску данных веществ. Но оказалось, что получить их проблематично. Эксперименты по смешиванию удобрений и внесению микроэлементов на базе своего предприятия грозят сумасшедшими погрешностями. При этом каждая ошибка — это потеря года».

Павел Бейфорт Анна Зайкова

Что ожидается в перспективе

К предстоящей посевной Алтайский край уже подал заявку в Минсельхоз России на 220 тыс. тонн удобрений. Федеральное ведомство собирает подобную статистику со всех регионов страны, чтобы хоть как-то спрогнозировать внутреннюю потребность.

По информации издания «Коммерсант», Минсельхоз намерен предложить субъектам заключить соглашения с производителями удобрений о намерении поставки с указанным объемом. При этом цена будет установлена и зафиксирована компаниями до 31 мая.

На подобную меру чиновники были вынуждены пойти после того, как стало понятно, что на фоне дефицита и роста цен от минеральных удобрений российские аграрии будут отказываться, переходя, например, на органические — помет и навоз, что не так эффективно с точки зрения растениеводства, зато дешево и доступно.

Аграрии. Олег Богданов

Надо сказать, что отношение к вводимым мерам далеко не однозначное. Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько объяснил «Известиям», что речь идет о «заморозке» на оптовом рынке, где у государства меньше возможностей для контроля. Это значит, что компании будут иметь возможность обходить «замороженные» цены и продавать свою продукцию по рыночным, допустил он.

А что будет с гербицидами

Прогнозы специалистов в этом секторе тоже неутешительные. Дело в том, что большая часть действующих веществ по этой группе товаров производится в Китае и Индии. Китай в глубоком энергетическом кризисе, из-за чего местные предприятия сворачивают свои производства.

Дальнейшие перспективы не радуют: предстоящая в феврале 2022 года Олимпиада в Пекине вынудит заводы временно остановиться, чтобы на время Игр улучшить ситуацию с экологией. Возвратиться на прежние объемы выпуска китайские предприятия смогут в течение двух-трех месяцев, не раньше. Есть вероятность, что из-за возникших перебоев часть препаратов, например, на основе клетодима, может на какой-то период вовсе исчезнуть с рынка.

Алтапресс