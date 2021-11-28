ГОРНЯК22 28.11.2021
Барнаул

Алтапресс: «КамАЗ» разнес реанимобиль на объездной в Барнауле

Горняк22
3 часа Ago

В Барнауле полицейские проводят проверку по факту столкновения машины скорой помощи и грузового автомобиля, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП с участием "скорой" и "КамАЗа" в Барнауле. vk.com/barneos22.

ДТП произошло днем 27 ноября на 6 км объездной автодороги Барнаула.

«Водитель скорой медицинской помощи, мужчина 1965 года рождения, двигался на запрещающий красный сигнал светофора со включенными проблесковыми световыми сигналами», — рассказали в ведомстве.

В это время автомобиль «КамАЗ» под управлением мужчины 1985 года рождения двигался во встречном направлении и поворачивал налево, на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП травмы получили три человека из машины скорой медпомощи.

«Водитель осмотрен на месте, не госпитализирован. 49-летней женщине-пассажиру оказывают медпомощь в горбольнице, решается вопрос о госпитализации. 57-летнему мужчине-пассажиру оказана медпомощь, не госпитализирован», — уточнили в МВД.

Алтапресс

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