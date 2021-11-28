Алтапресс: В Барнауле машину разорвало на части в результате ДТП на лесном шоссе
В Барнауле произошло ДТП на шоссе Ленточный Бор с участием двух машин, сообщает «Инцидент Барнаул».
ДТП на шоссе Ленточный Бор в Барнауле vk.com/incident22.
ДТП произошло в субботу днем, 27 ноября, на шоссе Ленточный Бор. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.
«В результате столкновения „Приору“ разорвало на две части. Все живы», — рассказал очевидец.
Судя по кадрам, помимо LADA Priora в ДТП попал автомобиль Ford, получивший гораздо менее серьезные повреждения.
Ранее «КамАЗ» разнес реанимобиль на объездной дороге в Барнауле.