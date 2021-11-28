Алтапресс: Жителям Барнаула огромными синими трубами перегородили выходы на улицу

В сообществе «Барнаул 22» опубликовали жалобу жителей города, которые уже несколько дней не могут выйти из своих дворов.

Жители Барнаула пожаловались на трубы для ливневки. vk.com/barneos22.

Жительница Барнаула написала, что живет на улице Левонабережная.

«Несколько дней назад, без какого либо информирования, на нашей улице начали вести работы по сварке крупногабаритных труб, на протяжении всей улицы, для укладки ливневки на Челюскинцев. Некоторые жители не могут выйти из своих дворов, некоторые не могут выгнать машины из гаража», — рассказала женщина.

«Вчера написали заявление в полицию, но работы продолжаются. На наш вопрос, есть ли согласование с администрацией, не отвечают, есть ли проект согласованный, неизвестно. Удалось выяснить у рабочих, что нужно собрать еще три таких трубы, ходят по улице и думают, как это сделать, что подтверждает, что работы спонтанные, без заранее оформленного и продуманного проекта», — добавила местная жительница.

Жители попросили помочь разобраться в происходящем.

Алтапресс