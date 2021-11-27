Алтапресс: Барнаульский боксер «Молекула Ада» вернется на ринг впервые за четыре года

Уроженец Барнаула, боксер Евгений Орлов по прозвищу «Молекула Ада» выйдет на ринг в шоу «Бойцовский клуб» на РЕН-ТВ.

Гаджи «Автомат» Наврузов vs Евгений «Молекула Ада» Орлов. РЕН ТВ

В главном бою вечера встретятся бывший интерконтинентальный чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Сергей Кузьмин и Игор Адиэл, а также телеканал покажет бой Евгения «Молекулы ада» Орлова и Гаджи «Автомата» Наврузова.

Из интервью Орлова «Спорт Экспрессу» следует, что это первый за последние четыре года бой спортсмена. До этого он встречался в поединке с Робертом Хелениусом за титул чемпиона Европы в 2017 году в Таллине (Орлов проиграл).

На предложение побоксировать с Гаджи «Молекула Ада» откликнулся сразу, даже не думая, приступил тренировкам и вошел в режим. Даже скинул 20 кг. Теперь при росте 207 см он весит 143 кг.

43-летний ветеран российского боевого спорта Евгений Орлов работает профессиональным телохранителем и «решает чужие проблемы». В спортивной карьере он провел 34 профессиональных боя: половину выиграл, 16 проиграл, а один закончил вничью.

Орлов прославился благодаря схваткам с узнаваемыми тяжеловесами планеты: он проигрывал Мариушу Ваху, Кубрату Пулеву, Роберту Хелениусу и дважды Жоану Дюапа, напоминает tvmag.ru.

Боец родился в Барнауле, но сменил много мест жительства.

«После того, как я вернулся домой со своего первого чемпионата мира с серебряной медалью, в Барнауле за это мне только „спасибо“ сказали. Я понял, что карьеру там не сделаю. И уехал в Белоруссию», — говорил он в интервью РИА Спорт.

Вечер бокса на РЕН-ТВ начнется 26 ноября в 23:00 по Москве.

Алтапресс