Алтапресс: В Барнауле водитель сбил на переходе 10-летнюю девочку и уехал

В Барнауле разыскивают водителя, который на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку и покинул место аварии.

Пешеходный переход. altapress.ru

ДТП произошло 24 ноября около 7:35 на пересечении ул. Фомина и Ломоносова.

Девочка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

«За совершение данного правонарушения подозревается и разыскивается автомобиль иностранного производства, темного цвета, в кузове „Хэтчбек“, с правосторонним расположением руля», — сообщает городская ГИБДД.

Ребенку оказали медпомощь. Госпитализация не потребовалась.

Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят сообщить в Госавтоинспекцию по телефона 393−554, 393−605, 391−090.

Алтапресс