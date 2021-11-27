ГОРНЯК22 27.11.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайского депутата задержали за изнасилование 14-летней племянницы

Горняк22
12 часов Ago

В отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.

Задержанный в наручниках. pexels.com

По данным следствия, в конце 2019 года в Барнауле подозреваемый изнасиловал племянницу своей супруги.

«Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — добавляют следователи.

Народного избранника взяли под стражу на два месяца.

Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

По данной статье виновнику грозит срок от 8 до 15 лет тюрьмы.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В центре Барнаула за 12 млн рублей продается подковообразная квартира с футуристическими интерьерами

Алтапресс: В центре Барнаула за 12 млн рублей продается подковообразная квартира с футуристическими интерьерами

Горняк22
12 часов Ago
Квартира, которую продают в краевой столице, находится на ул. Партизанская, 76. Недвижимость площадью 141,7 кв. м отличается эксклюзивной полукруглой планировкой и необычным дизайном интерьера....
Алтапресс: «Да вы что делаете?»: в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах

Алтапресс: «Да вы что делаете?»: в Алтайском крае решили повременить с позицией по федеральному закону о QR-кодах

Горняк22
12 часов Ago
26 ноября депутаты Алтайского краевого заксобрания большинством решили не давать пока свой отзыв федеральному закону о QR-кодах, а провести его в форме опросного голосования 10 декабря....
Алтапресс: Чистки продолжаются. В Барнауле на проспекте Ленина сносят очередного послевоенного «долгожителя»

Алтапресс: Чистки продолжаются. В Барнауле на проспекте Ленина сносят очередного послевоенного «долгожителя»

Горняк22
12 часов Ago
Главный проспект краевой столицы в районе моста на Новом рынке продолжают освобождать от аварийных домов. В пятницу, 26 ноября, начался демонтаж здания на пр. Ленина, 129/3....

Читать по теме:

ВТОПЕ: