Алтапресс: Алтайского депутата задержали за изнасилование 14-летней племянницы
В отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай завели уголовное дело об изнасиловании 14-летней девочки, сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.
Задержанный в наручниках. pexels.com
По данным следствия, в конце 2019 года в Барнауле подозреваемый изнасиловал племянницу своей супруги.
«Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — добавляют следователи.
Народного избранника взяли под стражу на два месяца.
Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.
По данной статье виновнику грозит срок от 8 до 15 лет тюрьмы.