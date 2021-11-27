Алтапресс: В центре Барнаула за 12 млн рублей продается подковообразная квартира с футуристическими интерьерами

Квартира, которую продают в краевой столице, находится на ул. Партизанская, 76. Недвижимость площадью 141,7 кв. м отличается эксклюзивной полукруглой планировкой и необычным дизайном интерьера. Стоимость «жилого квадрата» в «четырешке» составляет 84,7 тыс. рублей.

В Барнауле на ул. Партизанская за 12 млн рублей продается футуристическая квартира. "Яндекс. Недвижимость".

Квартира разместилась на 12 этаже 16-этажного жилого комплекса. По словам автора объявления на сайте «Яндекс. Недвижимость», панировка была выполнена по собственному проекту владельца и второй такой в Барнауле просто не существует.

«Планировка продумана до мелочей, с максимальным использованием пространства», — говорится в тексте объявления.

В квартире четыре комнаты, два санузла. В одном из них душевая кабина, во втором — джакузи. Прекрасным видом на центр города новый владелец сможет полюбоваться из окон четырех лоджий. Одна из них обустроена как комната отдыха. Квартира оборудована встроенной мебелью, а кухонная зона — посудомоечной машиной. В спальне выделена большая гардеробная.

В дизайне интерьера просматриваются черты футуристического стиля, который заключается в отречении от классических приемов оформления жилого пространства в пользу креативных идей.

В Барнауле на ул. Партизанская за 12 млн рублей продается футуристическая квартира. «Яндекс. Недвижимость». В Барнауле на ул. Партизанская за 12 млн рублей продается футуристическая квартира. «Яндекс. Недвижимость». В Барнауле на ул. Партизанская за 12 млн рублей продается футуристическая квартира. «Яндекс. Недвижимость».

Футуризм зародился в литературе XX века. Но позже он стал востребован в архитектуре и дизайне интерьеров жилой недвижимости. Помимо нестандартных форм, будто пришедших из будущего, стиль отличают эргономика, функциональность и большие пространства.

Футуристический стиль предполагает асимметрию, потолки сложной конфигурации, необычные геометрические формы для дверных проемов, ниш и мебели. С ним преобразуется само пространство: углы и стены приобретают плавные, округлые формы.

Алтапресс