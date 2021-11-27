Алтапресс: Чистки продолжаются. В Барнауле на проспекте Ленина сносят очередного послевоенного «долгожителя»
Главный проспект краевой столицы в районе моста на Новом рынке продолжают освобождать от аварийных домов. В пятницу, 26 ноября, начался демонтаж здания на пр. Ленина, 129/3. Работы начались рано утром. Сначала строители расчистили площадку — было вывезено три КАМАЗа мусора, — после чего специалисты приступили к сносу дома.
В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова.
Двухэтажное здание на пр. Ленина, 129/3 площадью 783,9 кв. м было построено в 1951 году. Объект признали аварийным в январе 2012-го. Степень износа на тот момент составляла 67%.
Согласно данным портала «Реформа ЖКХ», дом был расселен в сентябре уходящего года. По информации сайта там проживал 31 человек.
Аукцион на демонтаж аварийного строения выиграла компания «Автоспецинвест», зарегистрированная в Барнауле, снизив начальную стоимость контракта с 1,9 млн рублей до 869 тыс. рублей. По условиям аукциона, победитель должен снести дом в течение 25 календарных дней.
В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова.
Как отметили строители, в планах у подрядной организации демонтаж еще не менее 20-ти аварийных строений в Барнауле.
Среди них:
- Здание на ул. Эмилии Алексеевой, 21 (1953 года постройки)
- Дом на ул. Папанинцев, 179-а (1953 года)
- Объект на ул. Пушкина, 29-в (1918 года)
- Здание на пер. 3-й Промышленный, 3 (1923 год)
- Строение на ул. Смирнова, 5 (1949 год)
- ул. Мало-Олонская, 29 (1950 год) и т. д.
В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова. В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова. В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова. В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова.
Ранее на пр. Ленина был снесен аварийный дом с литерой «129». Осенью прошлого года местные жители заметили, что в здании исчезли окна, но появились рабочие.
Своей очереди на снос ждет несколько аварийных домов, по соседству с демонтируемым зданием. Это объекты на пр. Ленина, 129/1 (1950 года постройки) и пр. Ленина, 129/2 (1949 года).
В Барнауле в районе моста на Новом рынке сносят очередной аварийный дом. Анна Зайкова.
На перспективном месте после сноса здания на пр. Ленина, 129 уже свободны 1,8 тыс. кв. м перспективной земли. Скоро будет очищены еще около 2,2 тыс. кв. м.
После демонтажа всех объектов по соседству, на «Ленинском» будет готов земельный участок в 7,3 тыс. кв. м, где в перспективе могут вырасти жилые многоэтажки.